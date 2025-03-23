MACARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | UEFA Uluslar Ligi Macaristan-Türkiye rövanş maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

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UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında Macaristan ile Türkiye karşı karşıya gelecek. İlk maçı RAMS Park'ta 3-1 kazanmasını bilen kırmızı-beyazlılar, ikinci maç öncesi önemli avantajın sahibi oldu. Macaristan'da oynanacak maçta hata yapmak istemeyen A Milli Takım, güçlü rakibi karşısında turu geçen taraf olmayı hedefliyor. Vincenzo Montella yönetiminde A Ligi'ne yükselmeyi amaçlayan Türkiye'de eksik oyuncular ise dikkat çekiyor. Özellikle hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Macaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MACARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Macaristan-Türkiye maçı 23 Mart Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

MACARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Budapeşte'de oynanacak Macaristan-Türkiye maçı EXXEN ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

👉🏻MACARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

MACARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI İLK 11'LER

Macaristan: Dibusz, Fiola, Orban, Vecsei, Szoboszlai, Kerkez, Bolla, M. Dardai, Gazdag, Dardai, Varga

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu

HEDEF A LİGİ

UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile oynayan Türkiye, ilk maçı İstanbul'da 3-1 kazanmasını bildi. Rövanşı Budapeşte'de oynayacak kırmızı-beyazlılar, kritik maçta hata yapmadan A Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor. Montella yönetiminde hata yapmak istemeyen A Milli Takım'ın nasıl mücadele edeceği heyecanla bekleniyor.

ORKUN KÖKÇÜ CEZALI

İstanbul'da oynanan Macaristan maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Orkun Kökçü, Budapeşte'de oynanacak maçta forma giyemeyecek. Orkun, ilk maçta A Milli Takımı golüyle 1-0 öne geçirmişti.

4 İSİM KADRODAN ÇIKARILDI

Türkiye A Milli Takımı, Macaristan maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kaan Ayhan ile birlikte Mert Günok, Yunus Akgün ve Merih Demiral'ın da sakatlıklarından dolayı aday kadrodan çıkarıldıklarını açıkladı.

RAYYAN BANIYA MİLLİ TAKIM'DA

Türkiye A Milli Takımı'nda yaşanan sakatlıklardan sonra Rayyan Baniya'nın aday kadroya çağrıldığı açıklandı. İlk kez kırmızı-beyazlı formayı giymeye hazırlanan 26 yaşındaki savunma oyuncusu, sezon başında Trabzonspor'dan Serie B ekiplerinden Palermo'ya kiralanmıştı.

MONTELLA'NIN 21. SINAVI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan ile oynanacak rövanş mücadelesiyle birlikte takımın başında 21 maçı geride bırakacak. Ay-yıldızlı ekip yönetiminde toplamda 20 karşılaşmada görev yapan İtalyan teknik adam; 10 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.

İstanbul'da 910 gün sonra oynanan Macaristan karşılaşmasında önemli bir galibiyet alan A Milli Futbol Takımı, aynı başarıyı Montella yönetiminde Budapeşte'de göstermeyi hedefliyor.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskás Aréna'da 23 Mart 2025 Pazar günü oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak olan müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Florian Badstübner üstlenecek. Müsabakada Bastian Dankert VAR, Bastian Dankert da AVAR olarak görev yapacak.