A Milli Takım'ın Macaristan'ı ağırlayacağı stadyum belli oldu!

A Milli Futbol Takım'ımızın 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan ile oynayacağı play-off karşılaşmasının nerede oynanacağı açıklandı.

Milli Takımlar resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, karşılaşma İstanbul'da ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Yapılan açıklamada, "A Millî Takımımızın 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi play-off müsabakası İstanbul'da oynanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşmayla birlikte, A Millî Takımımız yaklaşık üç yıllık bir sürenin ardından yeniden İstanbul'daki futbolseverlerle buluşacak. Ay-Yıldızlılar, iki ayaklı play-off turunun ikinci maçında 23 Mart 2025 Pazar günü Macaristan'a konuk olacağı karşılaşma ise Budapeşte'deki Puskás Arena'da oynanacak. Her iki play-off müsabakası da TSİ 20.00'de başlayacak." ifadeleri yer aldı.