Dişi bir takım

Millilerin, UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmek için play-off'ta karşı karşıya geleceği Macaristan Milli Takımı, toplam 126 milyon euro kadro değerine sahip. Kadronun en dikkat çeken ismi, 75 milyon euro piyasa değerindeki yıldız oyuncu Dominik Szoboszlai. Ayrıca 14 milyon euro değerindeki Roland Sallai de Macaristan'ın önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Teknik direktörlüğünü İtalyan çalıştırıcı Marco Rossi'nin yaptığı Macaristan'ın kadrosunda Türkiye'de de forma giyen bir futbolcu yer alıyor. Roland Sallai, bu yaz transfer döneminde Alman ekibi Freiburg'dan, Galatasaray'a transfer oldu. Sallai, Macaristan'ın Uluslar Ligi'nde oynadığı son 6 maçta da forma giydi ve 1 gol kaydetti.