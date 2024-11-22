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Haberler A Milli Futbol Takımı TRANSFER HABERİ | Milli oyuncuya İtalyan kancası! 2 dev talip...

TRANSFER HABERİ | Milli oyuncuya İtalyan kancası! 2 dev talip...

EURO 2024'teki başarılı performanslarının ardından UEFA Uluslar Ligi'nde mücadelesini sürdüren A Milli Takım, yetenekli oyuncuları ile Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Son olarak Vincenzo Montella'nın ilk 11'inin sarsılmaz ismine İtalya Serie A'den 2 büyük takımın talip olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 10:11
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Milli oyuncuya İtalyan kancası! 2 dev talip...

EURO 2024'te dikkatleri üzerine çeken A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde yükselme mücadelesi veriyor.

TRANSFER HABERİ | Milli oyuncuya İtalyan kancası! 2 dev talip...

Avrupa'nın büyük takımlarında bizi temsil eden yetenekli oyuncularımız, ay yıldızlı forma ile de sahada ter dökmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERİ | Milli oyuncuya İtalyan kancası! 2 dev talip...

Karadağ karşısında beklenmedik bir mağlubiyet alan Bizim Çocuklar, A Ligi'ne yükselmek için alternatif yollar arıyor.

TRANSFER HABERİ | Milli oyuncuya İtalyan kancası! 2 dev talip...

Milli Takım'da durum bu haldeyken, Montella'nın 11'inde sarsılmaz bir yeri olan Arda Güler'e 2 İtalyan devinin talip olduğu ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ | Milli oyuncuya İtalyan kancası! 2 dev talip...

İşte Calcio Mercato'da yer alan "Arda Güler ve Endrick: Ocak'ta kim onları imzalayabilir?" başlıklı haberin detayları...

TRANSFER HABERİ | Milli oyuncuya İtalyan kancası! 2 dev talip...

La Liga'daki temsilcimiz Arda Güler, bu sezona daha çok süre alma hayalleri ile başlamış ve takımda yaşanan sakatlıklar sebebiyle bu hayalini sezon başında gerçekleştirmişti.

TRANSFER HABERİ | Milli oyuncuya İtalyan kancası! 2 dev talip...

Ardından takıma geri dönen isimler tekrardan ilk 11'deki yerlerini almış ve Arda'nın bulduğu süre azalmıştı. Genç yıldızı son maçlarda kulübeye hapseden Carlo Ancelotti, eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

TRANSFER HABERİ | Milli oyuncuya İtalyan kancası! 2 dev talip...

Devre arasında kiralık olarak gönderileceği iddiaları ile gündeme gelen yetenekli oyuncu için Real Madrid Başkanı Florentino Perez açıklamalarda bulunmuştu.

TRANSFER HABERİ | Milli oyuncuya İtalyan kancası! 2 dev talip...

Perez, "Devre arasında transfer mümkün değil. Arda takımda kalacak." ifadeleri ile yıldız ismin takımdaki geleceği ile ilgili soru işaretlerini gidermeye çalışmıştı.

TRANSFER HABERİ | Milli oyuncuya İtalyan kancası! 2 dev talip...

Yakın zamanda Premier Lig devi Arsenal'in Güler'e talip olduğu, hatta bir zamanlar yine Real Madrid'de forma şansı bulamayan Martin Odegaard'a izlediği formülü Arda üzerinde izlemek istediği belirtilmişti.

TRANSFER HABERİ | Milli oyuncuya İtalyan kancası! 2 dev talip...

Birçok Avrupa devinin radarında bulunan 19 yaşındaki milli oyuncu için transfer yarışına, İtalya Serie A'nın 2 büyük takımının da dahil olduğu açıklandı.

TRANSFER HABERİ | Milli oyuncuya İtalyan kancası! 2 dev talip...

İddiaya göre Napoli ve hali hazırda geçtiğimiz yaz da oyuncuya ilgisi olduğu ortaya atılan Milan, Arda için tekrardan kolları sıvadı.

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