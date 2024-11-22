TRANSFER HABERİ | Milli oyuncuya İtalyan kancası! 2 dev talip...

Milli Takım'da durum bu haldeyken, Montella'nın 11'inde sarsılmaz bir yeri olan Arda Güler'e 2 İtalyan devinin talip olduğu ortaya çıktı.

İşte Calcio Mercato'da yer alan "Arda Güler ve Endrick: Ocak'ta kim onları imzalayabilir?" başlıklı haberin detayları...