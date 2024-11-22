TRANSFER HABERİ | Milli oyuncuya İtalyan kancası! 2 dev talip...
EURO 2024'teki başarılı performanslarının ardından UEFA Uluslar Ligi'nde mücadelesini sürdüren A Milli Takım, yetenekli oyuncuları ile Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Son olarak Vincenzo Montella'nın ilk 11'inin sarsılmaz ismine İtalya Serie A'den 2 büyük takımın talip olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Milli Takım'da durum bu haldeyken, Montella'nın 11'inde sarsılmaz bir yeri olan Arda Güler'e 2 İtalyan devinin talip olduğu ortaya çıktı.
İşte Calcio Mercato'da yer alan "Arda Güler ve Endrick: Ocak'ta kim onları imzalayabilir?" başlıklı haberin detayları...
La Liga'daki temsilcimiz Arda Güler, bu sezona daha çok süre alma hayalleri ile başlamış ve takımda yaşanan sakatlıklar sebebiyle bu hayalini sezon başında gerçekleştirmişti.
Ardından takıma geri dönen isimler tekrardan ilk 11'deki yerlerini almış ve Arda'nın bulduğu süre azalmıştı. Genç yıldızı son maçlarda kulübeye hapseden Carlo Ancelotti, eleştiri yağmuruna tutulmuştu.
Devre arasında kiralık olarak gönderileceği iddiaları ile gündeme gelen yetenekli oyuncu için Real Madrid Başkanı Florentino Perez açıklamalarda bulunmuştu.
Perez, "Devre arasında transfer mümkün değil. Arda takımda kalacak." ifadeleri ile yıldız ismin takımdaki geleceği ile ilgili soru işaretlerini gidermeye çalışmıştı.
Yakın zamanda Premier Lig devi Arsenal'in Güler'e talip olduğu, hatta bir zamanlar yine Real Madrid'de forma şansı bulamayan Martin Odegaard'a izlediği formülü Arda üzerinde izlemek istediği belirtilmişti.
Birçok Avrupa devinin radarında bulunan 19 yaşındaki milli oyuncu için transfer yarışına, İtalya Serie A'nın 2 büyük takımının da dahil olduğu açıklandı.
İddiaya göre Napoli ve hali hazırda geçtiğimiz yaz da oyuncuya ilgisi olduğu ortaya atılan Milan, Arda için tekrardan kolları sıvadı.
Arda Güler, bu sezon İspanyol ekibi ile 12 maçta 307 dakika forma giydi ve henüz skor katkısı sunmayı başaramadı.
DİĞER