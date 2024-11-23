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Haberler A Milli Futbol Takımı Rakip Macaristan

Rakip Macaristan

UEFA Uluslar A Ligi’ne yükselme play-off maçları kuraları çekildi. Rakibimiz tüm Türkiye’nin kalbinden geçirdiği Macaristan oldu

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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Rakip Macaristan

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırada kalan A Milli Futbol Takımımız, A/B playoff turunda Macaristan ile eşleşti. Millilerimiz, Mart ayında oynanacak maçlarda Macaristan ile ilk maçı sahasında oynayacak ve rövanşta deplasmana gidecek. Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu'nu Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A ve U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay ve Milli Takımlar İletişim Müdürü Türker Tozar yer aldı. Çift maç eleme usulüne göre yapılacak Play-Off'ta ilk karşılaşma 20 Mart'ta, rövanş ise 23 Mart'ta oynanacak.

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