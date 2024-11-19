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Haberler A Milli Futbol Takımı İşte Milli Takım'ın Uluslar Ligi play-off'undaki muhtemel rakipleri

İşte Milli Takım'ın Uluslar Ligi play-off'undaki muhtemel rakipleri

Grubundaki son maçında Karadağ'a yenilen A Milli Futbol Takımı'mız, Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak. İşte millilerin muhtemel rakipleri ve maçların oynanacağı tarihler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 01:01 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 01:20
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İşte Milli Takım'ın Uluslar Ligi play-off'undaki muhtemel rakipleri

A Milli Takım, Uluslar B Ligi'nin son haftasında Karadağ'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Gruptaki diğer maçta Galler'in İzlanda'yı 4-1 yenmesi sonrası Türkiye grubu ikinci sırada tamamladı.

Milliler, Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıkabilmek için play-off oynayacak.

A Milli Takım'ın play-off'taki muhtemel rakipleri şu şekilde:

- İskoçya

- Macaristan

- Sırbistan

- Belçika

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek için play-off maçları 20-23 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak.

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