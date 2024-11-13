  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler A Milli Futbol Takımı Milli Takım'da Galler maçı hazırlıkları

Milli Takım'da Galler maçı hazırlıkları

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım Cumartesi günü Galler ile Kayseri'de oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 21:56
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milli Takım'da Galler maçı hazırlıkları

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Kuvvet ve çabukluk çalışmalarıyla devam eden antrenmanda taktik varyasyonlar üzerinde duruldu. İdman, turnuva şeklinde düzenlenen maçlarla tamamlandı.

Sol arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Ahmed Kutucu, antrenmana katılmadı. Yüksek ateş nedeniyle 2 gündür idmanlarda yer almayan Emirhan Topçu, takımla çalıştı. Hakan Çalhanoğlu ise takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.

Ay-yıldızlıların antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz tribünden takip etti.

Milliler, perşembe günü saat 16.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla Galler müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

REKLAM - Vakıf Katılım
Hakan'dan G.Saray sözleri! Transferi neden gerçekleşmedi?
DİĞER
Bir Gece Masalı'nda Mahir ve Canfeza konağa geldiler!
Savcılık harekete geçti: Ankara'daki konser vurgununa soruşturma! | İlçeleri de kapsayacak
Zalewski'den G.Saray itirafı! Teklifi neden reddetiğini açıkladı
Dünya devi Davinson'u istiyor! Osimhen'in bonservisi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eczacıbaşı 2'de 2 yaptı! Eczacıbaşı 2'de 2 yaptı! 21:56
Milliler Galler hazırlıklarını sürdürdü Milliler Galler hazırlıklarını sürdürdü 21:56
Trabzonspor'da A. Demirspor maçı hazırlıkları Trabzonspor'da A. Demirspor maçı hazırlıkları 20:01
F.Bahçe burs verdiği öğrencilerle buluştu F.Bahçe burs verdiği öğrencilerle buluştu 20:57
Hakan'dan G.Saray sözleri! Transferi neden gerçekleşmedi? Hakan'dan G.Saray sözleri! Transferi neden gerçekleşmedi? 21:01
Osimhen'de G.Saray'ın istemediği hamle geldi! Osimhen'de G.Saray'ın istemediği hamle geldi! 21:30
Daha Eski
Okan Buruk'a İtalya'dan teklif! Okan Buruk'a İtalya'dan teklif! 18:04
Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu! Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu! 18:07
F.Bahçe transferde gözünü kararttı! Mourinho Barça'nın yıldızını istiyor F.Bahçe transferde gözünü kararttı! Mourinho Barça'nın yıldızını istiyor 18:12
F.Bahçe'nin çalışmaları sürüyor! F.Bahçe'nin çalışmaları sürüyor! 18:25
F.Bahçe'den Marcelo sürprizi! Ocak ayında... F.Bahçe'den Marcelo sürprizi! Ocak ayında... 18:30
Keçiörengücü'nde Erkan Sözeri dönemi Keçiörengücü'nde Erkan Sözeri dönemi 18:39