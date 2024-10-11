Vincenzo Montella'dan dikkat çeken rotasyon sözleri!

A Milli Futbol Takım'ımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 3. maçında Samsun'da Karadağ'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Bu karşılaşmayı teknik direktör Vincenzo Montella değerlendirdi.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ:

Bizim için olgunluk testi oldu. Takımı çok beğendim. Şunu da belirteyim. UEFA Uluslar Ligi'nde kendi kategorimizde en genç takım biziz.

İzlanda maçında kadroda değişiklik yapacağız. Hatırlarsanız Galler maçından 3 gün sonra 5 değişiklik yaptık. Çünkü 3 günde 1 maç oynuyoruz. İster istemez değişiklik yapmak zorundasınız.