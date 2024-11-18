A Milli Takım kritik maçta Karadağ’ın konuğu olacak!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki son maçında yarın deplasmanda Karadağ'ın konuğu olacak. Karadağ'ın Niksic şehrinde bulunan Niksic Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak. Mücadelede İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Urs Schnyder düdük çalacak. Schnyder'in yardımcılıklarını ise Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher üstlenecek.

Ay-yıldızlılar, grupta 5'inci maçlar sonunda topladığı 11 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Zirve için yarıştığımız Galler'in ise 9 puanı bulunuyor. Milliler, Karadağ'ı deplasmanda mağlup etmesi halinde diğer maçların sonucuna bakmadan A Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek.

BERABERLİK YETEBİLİR

UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puan toplayarak ilk sırada yer alan Ay-yıldızlıların, attığı 8 gol ve yediği 3 golle +5 averajı bulunuyor. 9 puanlı Galler ise +2 averaja sahip. Türkiye, Karadağ deplasmanında kazanması halinde diğer sonuçlara bakmadan adını A Ligi'ne yazdıracak. Millilerin, Karadağ deplasmanında 0-0'lık skorla berabere kalması halinde ise Galler'in puan kaybı ya da 3'ün altında farkla kazanmasını bekleyeceğiz. Millilerin 1-1'lik beraberliği halinde ise Galler'e 3 gollü galibiyet de yetmeyecek. Türkiye'nin 0-0 berabere kalması ve Galler'in 3 ve daha farklı kazanması halinde ise grup lideri Galler olacak. Milliler bu kez, A Ligi'nde grubunu 3'üncü sırada bitiren bir ekiple, A Ligi'ne yükselmek için Play-Off oynayacak. Millilerin, Karadağ karşılaşmasında mağlup olması durumunda ise Galler'in İzlanda mücadelesinde puan kaybını bekleyeceğiz. Bunun yanında oluşacak skorlarla birçok ihtimal göz önüne geliyor. Her şeyin eşit olması halinde grup maçlarında görülen kartlar da ilk sıra için belirleyici olacak.

ABDÜLKERİM BARDAKCI CEZALI, KENAN YILDIZ DÖNÜYOR

Galler maçının ikinci yarısında yaşanan bir faul pozisyonunun ardından hakeme itirazlarda bulunan Abdülkerim Bardakcı, sarı kart gördü. Bu sarı kart ile gruplardaki ikinci sarı kartını gören tecrübeli savunmacı, cezalı duruma düştü. Sarı kart cezalısı Abdülkerim, aday kadrodan çıktı ve takımla birlikte Karadağ'a gelmedi.

Öte yandan Galler maçında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Kenan Yıldız ise forma verilmesi halinde Karadağ karşısında görev alabilecek.

KAPTAN TAKIMI YALNIZ BIRAKMIYOR

Galler maçında ayağında ağrı hissetmesinin ardından ikinci yarının başında oyundan çıkan A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Karadağ karşısında forma giyebilecek. Kaptan Çalhanoğlu, sakatlığına rağmen zorlu karşılaşmada takımını yalnız bırakmak istemiyor.

MUHTEMEL 11

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın zorunlu değişiklikler dışında kadroda çok fazla oynama yapması beklenmiyor. Kaleyi Mert Günok'a emanet etmesi beklenen İtalyan teknik adam, savunma hattında Zeki Çelik, Samet Akaydın, Merih Demiral ve Mert Müldür'ü görevlendirecek. Orta alanda Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü'yü sahaya sürecek Montella'nın, hücum hattının sağında Yunus Akgün'e, 10 numarada Arda Güler'e, sol kanatta ise Kenan Yıldız'a forma vermesi ihtimaller arasında. Montella'nın Karadağ karşısında hücum hattının en ucundan Kerem Aktürkoğlu'nu görevlendirmesi bekleniyor.