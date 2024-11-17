A Milli Takım'da Eren Dinkci kadrodan çıkarıldı!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Freiburg'da forma giyen Eren Dinkci'nin, sakatlığı nedeniye A Milli Takım'ın Karadağ ile oynayacağı maçın kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.
Milli Takımlar resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "UEFA Uluslar Ligi'nde 19 Kasım Salı günü Nikşiç kentinde Karadağ ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Freiburg'da forma giyen Eren Dinkci, dizindeki sakatlık nedeniyle A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı." ifadeleri yer aldı.
UEFA Uluslar Ligi'nde 19 Kasım Salı günü Nikşiç kentinde Karadağ ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Freiburg'da forma giyen Eren Dinkci, dizindeki sakatlık nedeniyle A Millî Takımımızın aday kadrosundan…— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) November 17, 2024