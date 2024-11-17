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Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takım'da Eren Dinkci kadrodan çıkarıldı!

A Milli Takım'da Eren Dinkci kadrodan çıkarıldı!

Son dakika spor haberleri... A Milli Takım'da Eren Dinkci'nin sakatlığı nedeniyle Karadağ maçının kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 18:07 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 18:21
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A Milli Takım'da Eren Dinkci kadrodan çıkarıldı!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Freiburg'da forma giyen Eren Dinkci'nin, sakatlığı nedeniye A Milli Takım'ın Karadağ ile oynayacağı maçın kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

Milli Takımlar resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "UEFA Uluslar Ligi'nde 19 Kasım Salı günü Nikşiç kentinde Karadağ ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Freiburg'da forma giyen Eren Dinkci, dizindeki sakatlık nedeniyle A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı." ifadeleri yer aldı.

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