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Haberler A Milli Futbol Takımı Milli yıldız antrenmana katılmadı!

Milli yıldız antrenmana katılmadı!

A Milli Takım, Karadağ maçı hazırlıkları kapsamında Kayseri'de antrenman gerçekleştirdi. İşte A Milli Takımıza dair son haberler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 12:29 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 12:29
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Milli yıldız antrenmana katılmadı!

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. ve son maçında yarın deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım, Kayseri'de antrenman gerçekleştirdi. Kadir Has Stadyumu'nda Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yapan milli oyuncular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Antrenmanda; Karadağ maçının kadrosuna dahil edilen Cihan Çanak ve Gökhan Sazdağı da yer aldı. Öte yandan Galler maçında sakatlanan Hakan Çalhanoğlu antrenmanda yer almadı.

Ay-yıldızlılar, antrenmanın ardından Karadağ'a gitmek üzere kentten ayrılacak.

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