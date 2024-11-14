  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takım'da Galler maçı hazırlıkları

A Milli Takım'da Galler maçı hazırlıkları

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım Cumartesi günü Galler ile Kayseri'de yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 20:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
A Milli Takım'da Galler maçı hazırlıkları

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketleri ve rondo çalışmasının ardından taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.

İdman, duran top çalışmalarıyla tamamlandı.

Sol arka adalesindeki gerilme ve ödem nedeniyle tedavisine devam edilen Ahmed Kutucu antrenmanda yer almazken, aday kadroya dahil edilen Bertuğ Yıldırım idmana katıldı.

Sakatlığı nedeniyle aday kadroda bulunmayan İrfan Can Kahveci, antrenmanı ziyaret etti. İrfan Can, Galler ve Karadağ müsabakaları için takım arkadaşlarına başarı diledi.

Ay-yıldızlılar, cuma günü yapacağı idmanla Galler mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak ve Kayseri'ye gidecek.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım! Paulo Dybala için devreye girdiler
Mourinho için şok iddia! "Oraya gitmek için ellerini bile kırar"
DİĞER
Süper Lig'de hangi takıma, kaç penaltı verildi? 'Yapı' tartışması sürüyor
Başkan Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Külliye'de kabul etti! Beştepe'de 65 dakikalık kritik görüşme
G.Saray'dan Icardi için açıklama!
Icardi'ye şok! Wanda şikayetçi oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe deplasmanda farklı kazandı F.Bahçe deplasmanda farklı kazandı 20:06
Trabzonspor'da Adana Demirspor mesaisi Trabzonspor'da Adana Demirspor mesaisi 20:04
A Milli Takım'da Galler maçı hazırlıkları A Milli Takım'da Galler maçı hazırlıkları 20:02
G.Saray'dan Icardi için açıklama! G.Saray'dan Icardi için açıklama! 16:42
Al-Nassr'dan flaş Talisca açıklaması! Al-Nassr'dan flaş Talisca açıklaması! 17:55
Mourinho için şok iddia! "Oraya gitmek için ellerini bile kırar" Mourinho için şok iddia! "Oraya gitmek için ellerini bile kırar" 18:13
Daha Eski
AS Roma yeni teknik direktörünü açıkladı! AS Roma yeni teknik direktörünü açıkladı! 18:47
UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a U21 maçında görev UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a U21 maçında görev 19:03
Doğuş Balbay'a TBF'den görev! Doğuş Balbay'a TBF'den görev! 19:10
Arda için yurt dışında olay kıyaslama! Arda için yurt dışında olay kıyaslama! 13:56
"Büyük bir patron" "Büyük bir patron" 14:12
Arda ve Kenan aday gösterildi! Arda ve Kenan aday gösterildi! 14:14