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Haberler A Milli Futbol Takımı

A Milli Takım İzlanda'ya ulaştı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzlanda'ya ulaştı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2024 Pazar 01:11
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A Milli Takım İzlanda'ya ulaştı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzlanda'ya ulaştı.

Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan ve Samsun'dan kalkan özel uçak, İzlanda'nın Keflavik Havalimanı'na indi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı milli takım kafilesi, otobüsle kalacaklara otele hareket etti.

Milli futbolcuları otel girişinde bir grup Türk taraftar coşkuyla karşıladı. Arda Güler başta olmak üzere bazı futbolcular, taraftarlarla fotoğraf çektirip, imza verdi.

Milli takım kafilesinde, Karadağ maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz ile gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Kaan Ayhan yer almadı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir milli futbolcu 13 Ekim'de TSİ 16.45'te karşılaşmanın oynanacağı Laugardalsvöllur Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Ay-yıldızlı ekip karşılaşma maç öncesi son antrenmanını ise Laugardalsvöllur Stadı'nda 13 Ekim'de TSİ 21.00'de gerçekleştirecek.

İzlanda-Türkiye karşılaşması, 14 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak.

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