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Haberler A Milli Futbol Takımı Roma’nın gözü Montella’da

Roma’nın gözü Montella’da

İtalya'da Corriere dello Sport, Roma'nın Vincenzo Montella'yı istediğini yazdı. Teknik direktör arayışındaki Roma'nın belirlediği adaylar arasında ilk sırada Vincenzo Montella'nın yer aldığı aktarıldı. A Milli Futbol Takımımızı çalıştıran İtalyan hocanın 6 aylık maaşının Türkiye Futbol Federasyonu'na ödenmesi halinde serbest kalabileceği iddia edildi. Montella futbolcu ve teknik direktör olarak Roma'da görev almıştı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
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Roma’nın gözü Montella’da
İtalya'da Corriere dello Sport, Roma'nın Vincenzo Montella'yı istediğini yazdı. Teknik direktör arayışındaki Roma'nın belirlediği adaylar arasında ilk sırada Vincenzo Montella'nın yer aldığı aktarıldı. A Milli Futbol Takımımızı çalıştıran İtalyan hocanın 6 aylık maaşının Türkiye Futbol Federasyonu'na ödenmesi halinde serbest kalabileceği iddia edildi. Montella futbolcu ve teknik direktör olarak Roma'da görev almıştı.
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