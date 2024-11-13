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Roma’nın gözü Montella’da
İtalya'da Corriere dello Sport, Roma'nın Vincenzo Montella'yı istediğini yazdı. Teknik direktör arayışındaki Roma'nın belirlediği adaylar arasında ilk sırada Vincenzo Montella'nın yer aldığı aktarıldı. A Milli Futbol Takımımızı çalıştıran İtalyan hocanın 6 aylık maaşının Türkiye Futbol Federasyonu'na ödenmesi halinde serbest kalabileceği iddia edildi. Montella futbolcu ve teknik direktör olarak Roma'da görev almıştı.
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