Hedef Galler

A Milli Takımımız, Uluslar B Ligi 4. Grup 5'inci maçında cumartesi günü Galler'le karşılaşacak. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı idmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapan ay-yıldızlı futbolcular, sonrasında ise taktik çalışma gerçekleştirdi. A Milli Futbol Takımımız, cumartesi günü oynanacak olan bu maçı kazandığı takdirde grubu lider bitirmeyi garantileyecek.

İLK KEZ A LİGİ OLACAK

Ay-yıldızlılar, böylece ilk kez A Ligi'nde mücadele etme fırsatı da yakalayacak. 9 Eylül'de Galler'de oynanan mücadeleyi 10 kişi tamamlamamıza rağmen sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştık. Şu anda 10 puanla grubunda lider olan ay-yıldızlılar, henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Futbolcularımız Galler karşısında da sahadan üç puanla ayrılarak Karadağ mücadelesini formalite haline getirmeyi planlıyor. Montella'nın da öğrencilerine idmanda Galler'in artılarını eksilerini tek tek anlattığı öğrenildi.

MİLLİ TAKIMDA DEĞİŞİKLİK

UEFA Uluslar Ligi'ndeki beşinci maçında 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de Galler'i ağırlayacak A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Ferdi Kadıoğlu sol ayak başparmağı eklemindeki kapsül yırtığı sebebiyle aday kadrodan çıkarılırken, Almanya'nın Freiburg takımında forma giyen Eren Dinkci ile Ümit Milli Takımımızın aday kadrosunda bulunan defans oyuncusu Yasin Özcan, aday kadroya dahil edildi.

KARADAĞ BİLETLERİ SATIŞTA

A Milli Takımımızın UEFA Uluslar B Ligi 4. Gruptaki son maçında 19 Kasım Salı günü TSİ 22.45te Nikšić Şehir Stadyumunda Karadağ ile oynayacağı müsabakanın genel bilet satışları başlamıştır. Karadağ - Türkiye maçının misafir tribün bilet fiyatları 500 TL olarak belirlenmiştir.