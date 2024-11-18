A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan ayrılık iddialarına yanıt!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı maçında Karadağ'a konuk olacak.

Milli Takım'da teknik direktörü Vincenzo Montella ve açıklamalarda bulundu.

İŞTE BASIN TOPLANTISINDA SATIR BAŞLARI;

VİNCENZO MONTELLA: A LİGİ'NE ÇIKMAK İSTİYORUZ

"Hesap yapmamız gerekirse geçen seneden beri iyi bir sezon geçirdik. En iyi takımlarla mücadele etmek için A Ligi'ne çıkmak istiyoruz. Bu serüven C Ligi'nde başlamıştı. Karadağ maçı zor bir maç. Bütün maçları kaybetseler de bütün maçlarda sonuna kadar zorladılar. Biz kendi işimize bakarak maçı kazanmak istiyoruz."

MONTELLA'DAN HAKAN'A ÖVGÜ

"Eksiklerimiz var. Abdülkerim cezalı ve Hakan'ın sakatlığı var. Hakan ile alakalı şunu söyleyebilirim; Avrupa'nın her kulübünde dengeleri değiştirebilecek seviyede bir oyuncu. Ancak elimizdeki oyuncuların hepsi sonuna kadar mücadele edecektir ve istediklerimizi verecektir."

"HERKESİ MEMNUN ETMEYE ÇALIŞSAYDIM..."

"Hocalık görevi, koruma kalkanı gibidir. Sözleşmelerde gizli maddelerde yazdığını düşünün. Milli takımda da kulüpte çalıştığıma göre daha fazla hissediyorum bunu. Burada mantık çerçevesinde, milli takımımızın iyiliğini düşünerek karar alıyorum. Herkesi memnun etmeye çalışsam, hoca olarak burada olmamın anlamı kalmazdı. Yolumuza bu şekilde devam edeceğiz."

"ÇOK BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR"

"Benim konsantrasyonum tamamen yarınki maçla ilgili. Bu başarıyı yaşama hayali son maça kaldı. Bu maçtan sonra birkaç ay ara olacak ve biz de oyuncularımızı takip edeceğiz. Milli aralar geldiğinde ben hep fazladan oyuncu çağırıyorum takıma, benimle daha önce çalışmamış oyuncuları çağırıyorum. Bu, herkesi takip ettiğimize dair kanıt olmuştur diye düşünüyorum. İleride çok büyük hedeflerimiz var."

MONTELLA'DAN AYRILIK İDDİALARINA YANIT

"Futbolda çok fazla spekülasyon oluşur. Ben burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Bazen eleştiriler oluyor ama burada sevildiğimi düşünüyorum. Bir gün gitmem gerekirse, bunu ilk bilen başkanımız olur. Kendisiyle güzel bir ilişki kurduk. Her şeyi konuşabiliyoruz. Herkesin gönlü rahat olsun, ben buradayım." ifadelerini kullandı.