Vincenzo Montella için ayrılık çanları! Beklediği teklif yolda

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kariyerine başladığı Serie A ekibi Roma ile tekrar birleşmek üzere. Geçtiğimiz günlerde kendisine Roma'dan teklif gelmesi durumunda alacağı aksiyon sorulduğunda "Böyle bir teklif beni zor durumda bırakır" cevabını vermişti. Montella'nın teknik direktör krizi süren başkent ekibinin bu görev için uygun gördüğü adaylar listesinde en üst sırada yer aldığı ortaya çıktı.

6 AYLIK MAAŞ KARŞILIĞI SERBEST

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Roma'nın Vincenzo Montella'da karar kılması durumunda TFF'ye Montella'nın 6 aylık maaşını ödemesi gerekecek. Böylelikle serbest kalma maddesi uygulanacak olan İtalyan teknik adam, memleketinin başkent ekibinde görev alabilecek. Yıllık 1.8 milyon Euro kazandığı bilinen Montella için böylelikle ödenmesi gereken serbest kalma bedeli 900 bin Euro.

PELLEGRINI'NİN KARİYERİNİ KURTARDI

2009 yazında Vincenzo Montella, Lorenzo Pellegrini'nin oynadığı Roma altyapısının teknik direktörü oldu. Hücumda oynayan Pellegrini'nin özelliklerini fark eden Montella, oyuncuyu orta sahaya çekti. 14-15 yaşlarındaki Pellegrini, gelişmeye açık olduğu dönemde orta saha rolüne uyum sağlayarak şimdiki halini aldı. İtalyan futbolseverler tarafından Montella'nın bu hamlesi, genç Pellegrini'nin kariyerini başlamadan bitirmekle tehdit eden "yanlış mevki" seçimine adeta bir reçete olarak değerlendirildi.