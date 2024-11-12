  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella için ayrılık çanları! Beklediği teklif yolda

Vincenzo Montella için ayrılık çanları! Beklediği teklif yolda

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, geçtiğimiz günlerde kendisine Roma'dan teklif gelmesi durumunda ne yapacağı sorulduğunda "Böyle bir teklif beni zor durumda bırakır" cevabını vermişti. Serie A devinin teknik direktör adayları arasında en üst sırada olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 14:19
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Vincenzo Montella için ayrılık çanları! Beklediği teklif yolda

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kariyerine başladığı Serie A ekibi Roma ile tekrar birleşmek üzere. Geçtiğimiz günlerde kendisine Roma'dan teklif gelmesi durumunda alacağı aksiyon sorulduğunda "Böyle bir teklif beni zor durumda bırakır" cevabını vermişti. Montella'nın teknik direktör krizi süren başkent ekibinin bu görev için uygun gördüğü adaylar listesinde en üst sırada yer aldığı ortaya çıktı.

6 AYLIK MAAŞ KARŞILIĞI SERBEST

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Roma'nın Vincenzo Montella'da karar kılması durumunda TFF'ye Montella'nın 6 aylık maaşını ödemesi gerekecek. Böylelikle serbest kalma maddesi uygulanacak olan İtalyan teknik adam, memleketinin başkent ekibinde görev alabilecek. Yıllık 1.8 milyon Euro kazandığı bilinen Montella için böylelikle ödenmesi gereken serbest kalma bedeli 900 bin Euro.

PELLEGRINI'NİN KARİYERİNİ KURTARDI

2009 yazında Vincenzo Montella, Lorenzo Pellegrini'nin oynadığı Roma altyapısının teknik direktörü oldu. Hücumda oynayan Pellegrini'nin özelliklerini fark eden Montella, oyuncuyu orta sahaya çekti. 14-15 yaşlarındaki Pellegrini, gelişmeye açık olduğu dönemde orta saha rolüne uyum sağlayarak şimdiki halini aldı. İtalyan futbolseverler tarafından Montella'nın bu hamlesi, genç Pellegrini'nin kariyerini başlamadan bitirmekle tehdit eden "yanlış mevki" seçimine adeta bir reçete olarak değerlendirildi.

Milli takım aday kadrosundan çıkarıldı!
Fenerbahçe'den dev transfer!
DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'den Osimhen telefonu! Napoli, 'Masaya otururuz' diyerek fiyatını belirledi
Azerbaycan'da İklim Değişikliği zirvesi! Başkan Erdoğan duyurdu: İklim Kanunu geliyor
Arda Güler için bomba gelişme! F.Bahçe'ye...
İngiliz efsane açıkladı! İşte Mourinho'nun gidebileceği 2 takım
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta Göztepe hazırlıkları başladı Beşiktaş'ta Göztepe hazırlıkları başladı 15:05
Osimhen'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu Osimhen'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu 14:58
Bodrumspor - Galatasaray maçı ne zaman? Bodrumspor - Galatasaray maçı ne zaman? 14:24
Montella için ayrılık çanları! Montella için ayrılık çanları! 14:18
ZTK 4. Tur programı açıklandı ZTK 4. Tur programı açıklandı 13:59
Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? 13:36
Daha Eski
Arda Güler için bomba gelişme! F.Bahçe'ye... Arda Güler için bomba gelişme! F.Bahçe'ye... 13:27
İngiliz efsane açıkladı! İşte Mourinho'nun gidebileceği 2 takım İngiliz efsane açıkladı! İşte Mourinho'nun gidebileceği 2 takım 13:20
"Türk kadınlarından her dalda başarı geliyor!" "Türk kadınlarından her dalda başarı geliyor!" 12:27
Eski milli futbolcu Coşkun Taş yaşamını yitirdi Eski milli futbolcu Coşkun Taş yaşamını yitirdi 12:21
City'den Türk yıldıza kanca! City'den Türk yıldıza kanca! 12:18
İtalyanlar duyurdu! Icardi'nin yerine 6 aday İtalyanlar duyurdu! Icardi'nin yerine 6 aday 12:17