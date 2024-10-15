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Haberler A Milli Futbol Takımı

Kerem Aktürkoğlu'dan muhteşem performans! Haaland ve Ronaldo'yu solladı

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takımımız, İzlanda'yı deplasmanda 4 - 2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Tarihimizde ilk defa deplasmanda İzlanda'yı yendiğimiz maçta Kerem Aktürkoğlu, İzlanda'nın file bekçisine yaptığı baskı ile 3. golün mimarı oldu. Ayrıca 90+5'te kaydettiği gol ile birlikte maça noktayı koydu. İşte Aktürkoğlu'nun Haaland ve Ronaldo'yu sollayan muhteşem rakamları...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 16:11 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 16:17
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Kerem Aktürkoğlu'dan muhteşem performans! Haaland ve Ronaldo'yu solladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki 4'üncü maçında deplasmanda İzlanda ile karşılaştı.

Kerem Aktürkoğlu'dan muhteşem performans! Haaland ve Ronaldo'yu solladı

Ay-yıldızlılar bu mücadeleyi 4-2 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kerem Aktürkoğlu'dan muhteşem performans! Haaland ve Ronaldo'yu solladı

Bu galibiyetle Bizim Çocuklar, tarihinde ilk kez deplasmanda İzlanda'yı mağlup etmeyi başardı.

Kerem Aktürkoğlu'dan muhteşem performans! Haaland ve Ronaldo'yu solladı

Millilere galibiyeti getiren golleri 62'nci dakikada İrfan Can Kahveci, 67'nci dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu, 88'inci dakikada Arda Güler ve 90+5'inci dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Kerem Aktürkoğlu'dan muhteşem performans! Haaland ve Ronaldo'yu solladı

Bu karşılaşma sonrasında Türkiye puanını 10'a çıkartarak liderliğini korudu.

Kerem Aktürkoğlu'dan muhteşem performans! Haaland ve Ronaldo'yu solladı

Mücadele sonrasında ise flaş bir gelişme yaşandı.

Kerem Aktürkoğlu'dan muhteşem performans! Haaland ve Ronaldo'yu solladı

Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği başarıyla Ronaldo ile Haaland'ı geride bıraktı.

Kerem Aktürkoğlu'dan muhteşem performans! Haaland ve Ronaldo'yu solladı

Kerem gol sayısını 4'e yükselterek Uluslar Ligi'ndeki gol krallığı yarışında da zirveye oturdu.

Kerem Aktürkoğlu'dan muhteşem performans! Haaland ve Ronaldo'yu solladı

25 yaşındaki futbolcu, Uluslar Ligi'nde 3 golü bulunan Cristiano Ronaldo ve Erling Haaland gibi isimleri geride bıraktı.

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