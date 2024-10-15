Kerem Aktürkoğlu'dan muhteşem performans! Haaland ve Ronaldo'yu solladı
UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takımımız, İzlanda'yı deplasmanda 4 - 2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Tarihimizde ilk defa deplasmanda İzlanda'yı yendiğimiz maçta Kerem Aktürkoğlu, İzlanda'nın file bekçisine yaptığı baskı ile 3. golün mimarı oldu. Ayrıca 90+5'te kaydettiği gol ile birlikte maça noktayı koydu. İşte Aktürkoğlu'nun Haaland ve Ronaldo'yu sollayan muhteşem rakamları...
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 16:11 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 16:17
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Millilere galibiyeti getiren golleri 62'nci dakikada İrfan Can Kahveci, 67'nci dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu, 88'inci dakikada Arda Güler ve 90+5'inci dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Bu karşılaşma sonrasında Türkiye puanını 10'a çıkartarak liderliğini korudu.
Mücadele sonrasında ise flaş bir gelişme yaşandı.
Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği başarıyla Ronaldo ile Haaland'ı geride bıraktı.
Kerem gol sayısını 4'e yükselterek Uluslar Ligi'ndeki gol krallığı yarışında da zirveye oturdu.
25 yaşındaki futbolcu, Uluslar Ligi'nde 3 golü bulunan Cristiano Ronaldo ve Erling Haaland gibi isimleri geride bıraktı.
Milli futbolcumuz, Uluslar Ligi'nde gol krallığını Benjamin Sesko ve Viktor Gyökeres ile paylaşıyor.
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