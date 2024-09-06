Vincenzo Montella'dan sakatlık açıklaması! "Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu..."

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Galler ile deplasmanda kozlarını paylaştı.

Bizim Çocuklar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Montella dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ:

"TAKIMI 10 KİŞİ KALINCA DAHA ÇOK BEĞENDİM"

"Zorlanacağımız bir maç olacağını biliyorduk. İlk yarıda özellikle bu belirgindi. Organizasyonda biraz sıkıntı çektik. 10 kişi kalınca daha çok beğendim takımı organizasyon olarak. Daha fazlasını da beklemiyorduk. 7 Temmuz gibi turnuvayı bitirdik. Futbolcularımızın tatil yapma şansı olmadı. Yorgunluklar oldu. Çalışmaya devam edeceğiz. Hedeflerimize istediğimiz şekilde devam etmek istiyoruz."

"HAKAN GİRİNCE FARKI GÖREBİLDİK"

"Kendisi sahaya girdikten sonra farkı görebildik. Sadece bizler için değil Inter için de bunları yapıyor. İkinci yarıda bunları net bir şekilde gördük."

ARDA VE HAKAN'IN SAKATLIKLARI NASIL?

"İzlanda da güçlü bir rakip. O güne kadar herkesi değerlendireceğiz. Arda bir darbeden dolayı çıktı. Hakan'ı da cumartesi günü değerlendireceğiz. Bugün 90 dakika oynayamayacağını biliyorduk ve riske girmedik onun için."

"SOL BEKTE EKSİKLİĞİMİZ VAR"

"O pozisyonda biraz eksiğimiz var sakatlıklardan dolayı. Emir'in stoper olduğunu biliyoruz ama bu maçlık bu şekilde ihtiyacımız vardı."

"FERDİ'NİN EKSİKLİĞİNİ HİSSETTİK AMA.."

"Ferdi çok iyi bir futbolcu, eksikliğini hissettik ama ben elimdeki oyuncularla işimi hallederim. Emirhan'ı da değerlendirme fırsatımız oldu. Gelecekte de çok yararlı bir futbolcu olacağına inanıyorum."

"TARAFTARLARIN 12. ADAM OLACAĞINA EMİNİM"

"12. adam olacaklarına eminim. Pazartesi günü çok büyük bir destek bekliyorum. Her seferinde öyle yaptıklarını biliyorum, o yüzden onların desteğine ihtiyacımız var."