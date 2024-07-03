"Türk yüreğiyle oynuyoruz"

Teknik Direktörümüz Montella, Avusturya zaferini takım ruhuyla kazandıklarını vurguladı. İtalyan hoca, "Takım ruhunu birinci dakikadan son dakikaya kadar yansıttık. Bu takım ruhunu ilk kez Hırvatistan deplasmanında görmüştük. Gurur meselesi yapıyoruz. Adım adım ilerliyoruz. Türk yüreğiyle oynayan bir takımımız var. Sıradaki rakibimiz Hollanda. Yolumuza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın yakınlığını her zaman hissettik. Her seferinde bize desteklerini iletiyor. Bugün bir kez daha fazlasıyla gururlanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki ilk taraftarımız Cumhurbaşkanımız" dedi.