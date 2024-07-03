Haberler A Milli Futbol Takımı "Türk yüreğiyle oynuyoruz"

"Türk yüreğiyle oynuyoruz"

“Gurur meselesi yapıyoruz, adım adım ilerliyoruz. Türk yüreğiyle oynayan bir milli takımımız var.”

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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"Türk yüreğiyle oynuyoruz"

Teknik Direktörümüz Montella, Avusturya zaferini takım ruhuyla kazandıklarını vurguladı. İtalyan hoca, "Takım ruhunu birinci dakikadan son dakikaya kadar yansıttık. Bu takım ruhunu ilk kez Hırvatistan deplasmanında görmüştük. Gurur meselesi yapıyoruz. Adım adım ilerliyoruz. Türk yüreğiyle oynayan bir takımımız var. Sıradaki rakibimiz Hollanda. Yolumuza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın yakınlığını her zaman hissettik. Her seferinde bize desteklerini iletiyor. Bugün bir kez daha fazlasıyla gururlanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki ilk taraftarımız Cumhurbaşkanımız" dedi.

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