Haberler A Milli Futbol Takımı İki eksikle son 8’deyiz

İki eksikle son 8’deyiz

Avusturya'yı yenerek çeyrek finale kaldığımız tarihi karşılaşmaya Zeki, Salih, Kenan, İsmail, Mert Günok, Uğurcan, Mert Müldür, Orkun, Kaan ve Arda kart sınırında çıktı. İlk yarıda Portekizli hakem Artur Dias, Orkun ve İsmail'e kart verince yıldızlarımız cezalı duruma düştü. İki oyuncu, çeyrek finaldeki Hollanda karşılaşmasında takıma destek olamayacak. Ayrıca Avusturya karşısında yer almayan Hakan ve Samet'in cezaları sona erdi. İki yıldız ve Avusturya karşısında sınırda geçen 8 oyuncumuz çeyrek finaldeki Hollanda mücadelesinde ay-yıldızlı formayı giyecekler.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İki eksikle son 8’deyiz

Avusturya'yı yenerek çeyrek finale kaldığımız tarihi karşılaşmaya Zeki, Salih, Kenan, İsmail, Mert Günok, Uğurcan, Mert Müldür, Orkun, Kaan ve Arda kart sınırında çıktı. İlk yarıda Portekizli hakem Artur Dias, Orkun ve İsmail'e kart verince yıldızlarımız cezalı duruma düştü. İki oyuncu, çeyrek finaldeki Hollanda karşılaşmasında takıma destek olamayacak. Ayrıca Avusturya karşısında yer almayan Hakan ve Samet'in cezaları sona erdi. İki yıldız ve Avusturya karşısında sınırda geçen 8 oyuncumuz çeyrek finaldeki Hollanda mücadelesinde ay-yıldızlı formayı giyecekler.

F.Bahçe'nin yeni yıldızı İngiltere'den!
Dış basından sürpriz yorum: Osmanlılar...
DİĞER
Büşra Pekin yeni yaşını tabak kırarak kutladı!
Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa,TAKVİM'e konuştu: Sokağa çıkanlar yabancı kimlikli
F.Bahçe'den Nunez bombası! İngilizler duyurdu
Beşiktaş Di Maria'nın peşini bırakmıyor! İşte o teklif
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dış basından sürpriz yorum: Osmanlılar...
Hakan Çalhanoğlu: Hedefimiz final!
Canlı dolar ve altın fiyatları
TV YAYIN AKIŞI 3 TEMMUZ ÇARŞAMBA
💥Süper Loto çekildi! (2 Temmuz)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Abdülkerim Bardakcı iş başında Abdülkerim Bardakcı iş başında 01:34
Kaptan Kaan geçit vermedi Kaptan Kaan geçit vermedi 01:32
Muhteşem çocuk Arda Güler tarih yazdı Muhteşem çocuk Arda Güler tarih yazdı 01:31
İki eksikle son 8’deyiz İki eksikle son 8’deyiz 01:30
Türk yüreğiyle oynuyoruz Türk yüreğiyle oynuyoruz 01:29
Demir adam Demir adam 01:28
Daha Eski
Beşiktaş Di Maria'nın peşini bırakmıyor! İşte o teklif Beşiktaş Di Maria'nın peşini bırakmıyor! İşte o teklif 01:18
F.Bahçe'den Nunez bombası! İngilizler duyurdu F.Bahçe'den Nunez bombası! İngilizler duyurdu 01:13
Kevin Carlos Beşiktaş'a doğru! Anlaşma yakın Kevin Carlos Beşiktaş'a doğru! Anlaşma yakın 01:09
G.Saray'dan orta saha bombası! Bedelsiz gelecek G.Saray'dan orta saha bombası! Bedelsiz gelecek 01:05
G.Saray'dan açıklama! İşte 3 yıldızın son durumu... G.Saray'dan açıklama! İşte 3 yıldızın son durumu... 01:03
F.Bahçe'yi şaşırtan talep! Transfer askıya alındı F.Bahçe'yi şaşırtan talep! Transfer askıya alındı 01:03