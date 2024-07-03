İki eksikle son 8’deyiz

Avusturya'yı yenerek çeyrek finale kaldığımız tarihi karşılaşmaya Zeki, Salih, Kenan, İsmail, Mert Günok, Uğurcan, Mert Müldür, Orkun, Kaan ve Arda kart sınırında çıktı. İlk yarıda Portekizli hakem Artur Dias, Orkun ve İsmail'e kart verince yıldızlarımız cezalı duruma düştü. İki oyuncu, çeyrek finaldeki Hollanda karşılaşmasında takıma destek olamayacak. Ayrıca Avusturya karşısında yer almayan Hakan ve Samet'in cezaları sona erdi. İki yıldız ve Avusturya karşısında sınırda geçen 8 oyuncumuz çeyrek finaldeki Hollanda mücadelesinde ay-yıldızlı formayı giyecekler.