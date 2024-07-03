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Demir adam

1’de perdeyi açan ‘Türk Duvarı’ 50’de muhteşem kafasıyla zaferi perçinledi Savunmada da geçit vermeyen Merih, unutulmaz gecenin baş mimarı oldu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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Demir adam

Ay-yıldızlıların Avusturya'yı dize getirdiği unutulmaz galibiyette başroldeki isim şüphesiz Merih Demiral'dı... Son 16 karşılaşmasında daha ilk dakikadan attığı golle tarihi gecenin başlangıcını yapan ve tüm oyun planlarını bozguna uğratan 'Türk Duvarı', inanılmaz bir maç çıkarttı. Savunmada Avusturyalı oyunculara geçit vermeyen, bütün atakları savuşturan ve cesur yüreğiyle sahada 90 dakika boyunca durmadan savaşan Merih, 50. dakikada ise bir kez daha sahneye çıktı. Arda Güler'in yaptığı ortada rakip oyuncuların önünde en yüksek noktaya ulaşarak kafasıyla demir yumruğu indiren Demiral, Avusturya'nın fişini çekmesini bildi. Ardından savunmadaki görevlerini eksiksiz olarak yerine getiren 26 yaşındaki oyuncu, attığı iki golle Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final biletini getirdi. Milyonlarca Türk futbolseveri sevince boğarak muhteşem zaferin baş mimarı olan Merih, üstün performansıyla maçın oyuncusu da oldu.

LEIPZİG'DE TÜRK BAYRAMI

Avusturya'yı sahadan sildiğimiz maçta tribünlerde de şov yaptık. 40 bin kapasiteli Leipzig Stadı'nda hakimiyet kuran Türk taraftarlar, ay-yıldızlı takıma 90 dakika destek vererek mücadeleye damga vurdu.

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