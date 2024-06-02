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A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü!

EURO 2024 öncesindeki ilk özel maçında İtalya ile karşılaşacak A Milli Takım, bu müsabakanın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İşte ayrıntılar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 17:40
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A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü!

EURO 2024 öncesindeki ilk özel maçında 4 Haziran'da Bologna'da son Avrupa şampiyonu İtalya ile özel maçta karşılaşacak A Millî Takım, bu müsabakanın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Vincenzo Montella nezaretinde yapılan çalışmaya aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı. Aktivasyon egzersizleriyle başlayan antrenmanda daha sonra ısınma ve pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolculardan bir bölümü rondo çalışması yaparken, diğerleri ise serbest vuruşlar üzerine çalıştı. Son bölümde ise çift kaleli taktik oyun oynandı.

Ay-Yıldızlıların bugünkü antrenmanını TFF Millî Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da izledi.

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