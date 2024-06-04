Haberler A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella: Son şampiyona karşı oynayacağız!

Vincenzo Montella: Son şampiyona karşı oynayacağız!

Son dakika spor haberi: A Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya ile yapılacak hazırlık maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 21:12
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Vincenzo Montella: Son şampiyona karşı oynayacağız!

A Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya ile yapılacak hazırlık maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ:

Son şampiyona karşı oynayacağız, çok önemli bir test. 2032'de EURO'yu beraber düzenleyeceğiz, iki ülke gayet iyi dost. Çok önemli bir akşam olacak.

7'sine kadar bütün kararlarım değişebilir ancak kadrodaki her oyuncuyu EURO'da bizimle olabileceğine inandığım için aldım.

Bu seviyelerde futbolu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Yusuf Yazıcı bize çok katkı verecek bir oyuncu, Oğuz da çok iyi bir sezon geçirdi ve onu orada görmek istedim.

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