Haberler A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella'dan Arda Güler sözleri! "İnsaları anlıyorum ama..."

Vincenzo Montella'dan Arda Güler sözleri! "İnsaları anlıyorum ama..."

A Milli Futbol Takımı'mız, hazırlık maçında deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlılar'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte Montella'nın açıklamaları...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 22:14 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 22:31
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Vincenzo Montella'dan Arda Güler sözleri! "İnsaları anlıyorum ama..."

Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'mız, hazırlık maçında deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

Puskas Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 22.45'te başlayacak. Müsabakada Polonya Futbol Federasyonu'ndan Bartosz Frankowski düdük çalacak.

Ay-Yıldızlılar'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Montella'nın açıklamaları...

Bizim için güzel bir test olacak EURO 2024 öncesinde. Rakibin aksiyonlarına göre sahada neler yapacağımız çok önemli.

Son maçlarda Orkun Kökçü bizimle değildi. Çok önemli bir futbolcumuz. Umarım bizim için iyi bir performans sergiler.

"HEMEN OYNATIP RİSKE ATMAK GEREKİR Mİ?"

Dürüst olmak gerekirse bazen problem yokken problem yaratmak istiyormuşuz gibi görünüyor. Arda Güler görmek istediğimiz bir futbolcu. 8 aydır 20 dakika her maçta oynamayan bir futbolcuyu hemen oynatıp riske atmak gerekir mi? Burada duygusal olmamak lazım. İnsanları anlıyorum ama mantıklı olmak gerekiyor. Herkesi değerlendirmek istiyoruz.

SEMİH KILIÇSOY SÖZLERİ

Burada kötü bir niyetle cevap vermedim. Mayıs ya da haziran başında çok fazla konuşacağınız isimler olacak. Çünkü sadece 20 kişiyi hareketli bir şekilde götürebileceğiz Avrupa Şampiyonası'na.

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