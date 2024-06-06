Haberler A Milli Futbol Takımı MİLLİ TAKIM HABERLERİ...EURO 2024 gruptan çıkma oranları açıklandı! Türkiye...

MİLLİ TAKIM HABERLERİ...EURO 2024 gruptan çıkma oranları açıklandı! Türkiye...

EURO 2024'un başlamasına sayılı günler kala, F Grubu'nda bulunan Türkiye A Milli Futbol Takımı ve rakiplerinin gruptan çıkma oranları açıklandı. İşte oranlar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 15:13
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MİLLİ TAKIM HABERLERİ...EURO 2024 gruptan çıkma oranları açıklandı! Türkiye...

EURO 2024'un başlamasına yalnızca 8 gün kaldı. Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024 öncesi Türkiye'nin gruptan çıkma oranları açıklandı.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ...EURO 2024 gruptan çıkma oranları açıklandı! Türkiye...

Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile beraber F Grubu'nda mücadele edecek olan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın gruptan çıkma oranları şöyle...

MİLLİ TAKIM HABERLERİ...EURO 2024 gruptan çıkma oranları açıklandı! Türkiye...

Gürcistan'ın gruptan lider olarak çıkma oranı 13.3 olurken grubun en zayıf halkası olarak gösterildi.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ...EURO 2024 gruptan çıkma oranları açıklandı! Türkiye...

Çekya ise 5,51 oran ile liderlik için savaş verecek.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ...EURO 2024 gruptan çıkma oranları açıklandı! Türkiye...

A Milli Futbol Takımı'mız ise 4.18 oran ile liderlik yarışında 2. favori konumunda

MİLLİ TAKIM HABERLERİ...EURO 2024 gruptan çıkma oranları açıklandı! Türkiye...

Grup liderliği için favori ise Portekiz gösterildi. Portekiz'e 1.3 oran verildi.

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