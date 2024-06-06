MİLLİ TAKIM HABERLERİ...EURO 2024 gruptan çıkma oranları açıklandı! Türkiye...
EURO 2024'un başlamasına sayılı günler kala, F Grubu'nda bulunan Türkiye A Milli Futbol Takımı ve rakiplerinin gruptan çıkma oranları açıklandı. İşte oranlar...
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Çekya ise 5,51 oran ile liderlik için savaş verecek.
A Milli Futbol Takımı'mız ise 4.18 oran ile liderlik yarışında 2. favori konumunda
Grup liderliği için favori ise Portekiz gösterildi. Portekiz'e 1.3 oran verildi.
Gruptan çıkacak iki takım tahmininde ise Portekiz ve Türkiye beraber gruptan çıkar ihtimali 1.92 oranla favori durumda.
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