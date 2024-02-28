Can Uzun milli takım tercihini yaptı! Hamit Altıntop ile görüştü ve...

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'de forma giyen ve bu sezon gösterdiği performansla Almanya'yı sallayan Can Uzun milli takım tercihini yaptı.

Habertürk'ün haberine göre; 18 yaşındaki golcü, alt yaş kategorilerinde olduğu gibi A Milli Takım tercihini de Türkiye'den yana yaptı.