Haberler A Milli Futbol Takımı Can Uzun milli takım tercihini yaptı! Hamit Altıntop ile görüştü ve...

Can Uzun milli takım tercihini yaptı! Hamit Altıntop ile görüştü ve...

Son dakika spor haberi: Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'de sergilediği performansla göz dolduran Can Uzun, attığı gollerle dikkat çekiyor. Almanya'da gündem olan bir grafik çizen genç oyuncu, milli takım tercihini yaptı. TFF'nin milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop ile bir araya gelen Can Uzun, kararını netleştirdi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 13:02
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Can Uzun milli takım tercihini yaptı! Hamit Altıntop ile görüştü ve...

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'de forma giyen ve bu sezon gösterdiği performansla Almanya'yı sallayan Can Uzun milli takım tercihini yaptı.

Can Uzun milli takım tercihini yaptı! Hamit Altıntop ile görüştü ve...

Habertürk'ün haberine göre; 18 yaşındaki golcü, alt yaş kategorilerinde olduğu gibi A Milli Takım tercihini de Türkiye'den yana yaptı.

Can Uzun milli takım tercihini yaptı! Hamit Altıntop ile görüştü ve...

HAMİT ALTINTOP İLE GÖRÜŞTÜ
Almanya Futbol Federasyonu'nun da kendilerini seçmesi için yoğun çaba sarf ettiği Can Uzun, geçen günlerde TFF'nin milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop ile bir araya geldi.

Can Uzun milli takım tercihini yaptı! Hamit Altıntop ile görüştü ve...

MONTELLA MARTTA ÇAĞIRMAYI DÜŞÜNÜYOR
22 Mart'ta Macaristan, 26 Mart'ta ise Avusturya ile özel karşılaşmalar yapacak olan A Milli Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella'nın da Can Uzun'u aday kadroya çağırmayı planladığı öğrenildi.

Can Uzun milli takım tercihini yaptı! Hamit Altıntop ile görüştü ve...

Can Uzun daha önce verdiği röportajda "Soykan Başar, babamı arayarak Türk Milli Takımı'nda oynamak isteyip istemediğimi sormuştu, ben de çok sevinmiştim.

Can Uzun milli takım tercihini yaptı! Hamit Altıntop ile görüştü ve...

Hayalim Milli Takım'da forma giymekti. Bu formayı giydiğim için çok gururluyum" ifadelerini kullanmıştı.

Can Uzun milli takım tercihini yaptı! Hamit Altıntop ile görüştü ve...

Bu yaz Üç Büyüklerin de gündemine gelen 18 yaşındaki golcü, Nürnberg formasıyla Bundesliga 2'de çıktığı 22 maçta 14 gol kaydederken 3 golün de hazırlayıcısı oldu.

Can Uzun milli takım tercihini yaptı! Hamit Altıntop ile görüştü ve...

Türkiye U17 Milli Takımı formasını da 12 kez terleten Can, söz konusu karşılaşmalarda 7 gol attı.

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