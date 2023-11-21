İsmail Yüksek açıkladı! "Tek hedefimiz..."

A Milli Futbol Takımımız'ın yıldız futbolcularından İsmail Yüksek, EURO 2024'e lider olarak gittiğimiz Galler maçı sonrası konuştu.

İşte o sözler...

"Çok mutluyuz. Tarihimizde ilk defa lider çıktık. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 3 gün önce Almanya gibi bir takımı yendik. 3 gün sonra buraya gelmek çok zordu bizim için. Gruptan lider çıktğımız için daha da mutluyuz. Jenerasyon olarak çok genciz ama gelişimi seven bir takımız. Tek hedefimiz Almanya'da iyi işler yapmak. Umarım ülkemizi daha da gururlandırırız!"