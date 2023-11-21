Haberler A Milli Futbol Takımı İsmail Yüksek açıkladı! "Tek hedefimiz..."

İsmail Yüksek açıkladı! "Tek hedefimiz..."

EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçında Galler ile 1-1 berabere kalan A Milli Futbol Takımımız, gruptan lider çıkmayı başardı. Ay-yıldızlıların başarılı oyuncularından İsmail Yüksek, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 01:19
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İsmail Yüksek açıkladı! "Tek hedefimiz..."

A Milli Futbol Takımımız'ın yıldız futbolcularından İsmail Yüksek, EURO 2024'e lider olarak gittiğimiz Galler maçı sonrası konuştu.

İşte o sözler...

"Çok mutluyuz. Tarihimizde ilk defa lider çıktık. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 3 gün önce Almanya gibi bir takımı yendik. 3 gün sonra buraya gelmek çok zordu bizim için. Gruptan lider çıktğımız için daha da mutluyuz. Jenerasyon olarak çok genciz ama gelişimi seven bir takımız. Tek hedefimiz Almanya'da iyi işler yapmak. Umarım ülkemizi daha da gururlandırırız!"

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