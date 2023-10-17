Gol festivaliyle Almanya'ya gitti

A Milli Futbol Takımımız, Hırvatistan'ı yenerek liderliğe yükselmişti, Letonya'yı da devirerek adını Avrupa Şampiyonası'na yazdırdı. Ay-yıldızlıların bu zaferi dış basında da geniş yankı buldu. Özellikle turnuvanın düzenleneceği Alman basını büyük ilgi gösterdi. Kicker "Türkiye, Yunus, Cenk Tosun (2) ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle haklı bir galibiyet aldı. Avrupa Şampiyonası biletini kaptı. Ülkemize gelmeyi garantilediler" yazdı. Spiegel dergisinin haberinde de İspanya, İskoçya ve Türkiye'nin EURO 2024'te yer alacağına işaret edilerek, "Türkiye, gol festivaliyle şampiyonaya katılmaya hak kazandı" ifadesi kullanıldı.

Frankfurter Allgemeine Zeitung, "Türkler, Almanya'ya geliyor. Sürekli şarkı söyleyip, tezahürat yapan taraftarları var. Avrupa Şampiyonası'nı zenginleştirecekler. Onlar büyük eğlence katacak" yazdı. İtalyan basını, Türkiye'nin başarısını teknik direktör Vincenzo Montella üzerinden gördü. Corriere dello Sport, "Vincenzo Montella'nın Türk milli takımı macerası henüz kısa süre önce başladı ancak teknik direktör şimdiden Türkiye'de gerçek bir örnek haline geldi" cümlelerine yer verdi. La Gazzetta dello Sport da, "Vincenzo Montella'nın Türkiyesi iyi başladı, çok çabaladı ve finalde şov yaptı" cümlelerine yer verdi.