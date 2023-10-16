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A Milli Takım'ın zaferi İtalyan basınında geniş yankı buldu!

Son dakika spor haberleri... EURO 2024'e katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımı'nın bu zaferi, teknik direktör Vincenzo Montella'nın ülkesi İtalya'da geniş yankı uyandırdı. İşte İtalyan basınında atılan o manşetler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 15:51
A Milli Takım'ın zaferi İtalyan basınında geniş yankı buldu!

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde D Grubu'nda ilk iki sırayı almayı garantilemesiyle finallere gitme hakkı kazanması, İtalyan basınında da geniş şekilde yer buldu.

A Milli Takım'ın zaferi İtalyan basınında geniş yankı buldu!

Ay-yıldızlıların dün akşam D Grubu'nda rakibi Letonya'yı 4-0 yenerek grubunu ilki iki sırada bitirmeyi garantilemesi ve bu sayede EURO 2024 bileti alması, milli takımı çalıştıran İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'nın ülkesinde de yankı yarattı.

A Milli Takım'ın zaferi İtalyan basınında geniş yankı buldu!

İtalya'nın yüksek tirajlı spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, "Montella, Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'na götürüyor" başlığıyla verdiği haberinde, "Dünkü maçlar neticesinde Vincenzo Montella'nın Türkiye'si Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı." yorumunu yaptı.

A Milli Takım'ın zaferi İtalyan basınında geniş yankı buldu!

Gazetenin internet sitesindeki haberde de "Montella'nın Türkiye'si iyi başladı, çok çabaladı, son bölümde şov yaptı. Türkiye, maçın son düdüğüyle kutlama yaptı. Montella yönetimindeki milli takım, iki maçta iki galibiyet alarak Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı." ifadeleri kullanıldı.

A Milli Takım'ın zaferi İtalyan basınında geniş yankı buldu!

Corriere dello Sport gazetesi de "Montella, Türkiye Avrupa Şampiyonası'na uçuyor" başlığını kullandığı haberinde, "Vincenzo Montella, Türkiye ile çıktığı iki maçta idol haline geldi. İtalyan teknik adam, A Milli Takım'ın üçüncü kez üst üste Avrupa Şampiyonası'na gitmesini sağladı. Bu, ülkenin tarihinde daha önce hiç olmamış bir şey. Hırvatistan'daki sürpriz galibiyetin ardından elemeleri geçmek için Letonya karşısında 3 puana ihtiyaç vardı. Türkler ilk yarıda zorlansalar da ikinci yarıda 4 golle maçı aldı. Montella'nın milli takımı, Almanya'daki finallerde 7 milyon Türk'ün desteğini arkasında sayabilir." ifadeleri yer aldı.

A Milli Takım'ın zaferi İtalyan basınında geniş yankı buldu!

Gazetenin internet sitesindeki haberde de ayrıca Montella'nın Türkiye'yi bir Avrupa Şampiyonası'na taşıyan ilk yabancı teknik direktör olduğu da belirtildi.

A Milli Takım'ın zaferi İtalyan basınında geniş yankı buldu!

Tuttosport gazetesi de "Montella'nın Türkiye'si EURO 2024'e yükseldi" başlığını kullandı.

A Milli Takım'ın zaferi İtalyan basınında geniş yankı buldu!

Haberde, "Montella, Türk Milli Takımı'nın başına geçtikten sonra üst üste oynadığı 2 maçını da kazanarak sansasyonel bir başlangıç yaptı." ifadesi kullanıldı.

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