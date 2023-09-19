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A Milli Takım için flaş hoca kararı! Eğer Abdullah Avcı olmazsa...

A Milli Futbol Takımı'nda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Milli Takım'da Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz'un görevden alındığı pek çok kaynak tarafından iddia edilmişti. Stefan Kuntz'un yerine ise gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 11:03
A Milli Takım için flaş hoca kararı! Eğer Abdullah Avcı olmazsa...

A Milli Futbol Takımı'mızda Stefan Kuntz'un ayrıldığının iddia edilmesinin ardından yerine geçecek isim için gündeme birçok kişi gelirken, aday sayısının ikiye düştüğü öne sürüldü.

A Milli Takım için flaş hoca kararı! Eğer Abdullah Avcı olmazsa...

EURO 2024 Elemeleri grubunda Ermenistan ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlılarda bu maçın ardından Alman teknik adama yoğun tepkiler vardı.

A Milli Takım için flaş hoca kararı! Eğer Abdullah Avcı olmazsa...

Milliler, hazırlık maçında Japonya karşısında da varlık gösteremediği maçta 4-2 mağlup olunca Türkiye Futbol Federasyonu'nun Kuntz ile yolları ayırdığı öne sürülmüştü.

A Milli Takım için flaş hoca kararı! Eğer Abdullah Avcı olmazsa...

Ayrılığın ardından gündeme Joachim Löw, Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Aykut Kocaman, Rıza Çalımbay ve Vincenzo Montella'nın isimleri gelmişti.

A Milli Takım için flaş hoca kararı! Eğer Abdullah Avcı olmazsa...

VINCENZO MONTELLA SÜRE İSTEDİ
Yeni Asır'ın haberine göre; Federasyona yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre yetkililer, aday sayısını ikiye düşürdü.

A Milli Takım için flaş hoca kararı! Eğer Abdullah Avcı olmazsa...

Federasyonun son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran Montella ile Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Abdullah Avcı ikilisinden birini seçeceği öğrenildi.

A Milli Takım için flaş hoca kararı! Eğer Abdullah Avcı olmazsa...

Montella'nın daha ağır bastığı öne sürülürken, İtalyan teknik adamın tekliften hoşnut olduğu ve "Türkiye'yi çalıştırmaktan onur duyarım. En kısa sürede sürecin tamamlanmasını bekliyorum" dediği öğrenildi.

A Milli Takım için flaş hoca kararı! Eğer Abdullah Avcı olmazsa...

TFF'NİN AÇIKLAMASI KAFALARI KARIŞTIRDI
TFF, yolların ayrıldığı iddia edilen A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un toplantıya davet edildiğini duyurdu. Yapılan açıklama şu şekilde: "Bir süredir yazılı, görsel ve dijital medyada yer alan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile ilgili haberler ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu sözleşmesi devam eden A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u 20 Eylül Çarşamba günü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapmak üzere Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne resmi olarak davet etmiştir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla duyurulur."

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