Türkiye Ermenistan CANLI İZLE | EURO 2024 Elemeleri

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistan ile Eskişehir'de karşı karşıya geliyor.
Stefan Kuntz'un öğrencileri kritik mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.
Bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI 11'LERİ
Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Cenk, İsmail, Hakan, Orkun, Cengiz, Kerem, Barış
Ermenistan: Chanharevich, Haroyan, Mkrtchyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan, Ranos, Arutiunian, Dashyan, Tiknizyan, Bichakhciyan
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TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye-Ermenistan maçı, 8 Eylül Cuma günü 21.45'te başladı.
Karşılaşma TRT1 ekranlarından naklen canlı yayınlanıyor.
İTALYAN HAKEM DÜDÜK ÇALIYOR
A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Ermenistan ile karşı karşıya geldiği maçta İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetiyor. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini, dördüncü hakemliğini ise Antonio Rapuano üstleniyor.