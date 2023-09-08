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Türkiye Ermenistan CANLI İZLE | EURO 2024 Elemeleri

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Eskişehir'de Ermenistan ile karşı karşıya geliyor. Ay-yıldızlılar, kritik mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 22:10 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 22:10
Türkiye Ermenistan CANLI İZLE | EURO 2024 Elemeleri

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistan ile Eskişehir'de karşı karşıya geliyor.

Stefan Kuntz'un öğrencileri kritik mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI 11'LERİ

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Cenk, İsmail, Hakan, Orkun, Cengiz, Kerem, Barış

Ermenistan: Chanharevich, Haroyan, Mkrtchyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan, Ranos, Arutiunian, Dashyan, Tiknizyan, Bichakhciyan

TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye-Ermenistan maçı, 8 Eylül Cuma günü 21.45'te başladı.

Karşılaşma TRT1 ekranlarından naklen canlı yayınlanıyor.

İTALYAN HAKEM DÜDÜK ÇALIYOR

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Ermenistan ile karşı karşıya geldiği maçta İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetiyor. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini, dördüncü hakemliğini ise Antonio Rapuano üstleniyor.

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