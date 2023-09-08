Stefan Kuntz'dan Ermenistan maçı öncesi sol bek açıklaması!

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında Eskişehir'de Ermenistan ile karşıya karşıya geliyor.

Bu kritik mücadele öncesi teknik direktör Stefan Kuntz dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE STEFAN KUNTZ'UN AÇIKLAMALARI:

Atmosfer çok güzel. Kulaklık takmamız bunun için güzel bir sinyal. Ermenistan'da oynadığımız maçta kendi taraftarları kendilerini desteklemişti. Burada bizim duygumuz ve atmosferimiz daha baskın.

İki sol bekimizin bizimle olmaması bir düşünceydi. Ya sağ ayaklı Mert'i ya Onur'u ya da çok genç bir oyuncuyu orada oynatacaktık. Ama ne yazık ki Kazımcan hem hazırlık döneminde hem de takımında fazla süre alamadı. Bu maçların baskısı fazla genç oyunculara bu yükü vermek biraz fazla olacaktı. Biz Cenk'e karar verdik. Birçok maçı Valencia'da bu bölgede oynadı. Onun için yabancı bir mevki değil.

Öndeki üçlü Kerem, Cengiz ve Barış Alper'den çok umutluyuz.