Haberler A Milli Futbol Takımı TFF HABERLERİ: İşte A Milli Takım'daki Hamit Altıntop - Stefan Kuntz krizinin perde arkası ve Abdullah Avcı gerçekleri! Selim Soydan açıkladı

TFF HABERLERİ: İşte A Milli Takım'daki Hamit Altıntop - Stefan Kuntz krizinin perde arkası ve Abdullah Avcı gerçekleri! Selim Soydan açıkladı

A Milli Takımda hafta içi yaşanan 'Stefan Kuntz gidiyor, Abdullah Avcı geliyor' haberlerinin ardında yaşananlar belli oldu. Milli takımın eski yöneticisi bu gelişmelerle alakalı gerçekleri açıkladı. İşte haberin ayrıntıları...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 09:40 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 09:41
TFF HABERLERİ: İşte A Milli Takımdaki Stefan Kuntz krizinin perde arkası ve Abdullah Avcı gerçekleri! Selim Soydan açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski milli takımlar sorumlusu Selim Soydan, Riva'daki Milli Takım Tesisleri'nde Hamit Atıntop - Stefan Kuntz ve Abdullah Avcı üçgeninde yaşanan gelişmeleri Sabah'a açıkladı.

TFF HABERLERİ: İşte A Milli Takımdaki Stefan Kuntz krizinin perde arkası ve Abdullah Avcı gerçekleri! Selim Soydan açıkladı

Sabah'a açıklamalarda bulunan Soydan, "Beni herkes tanır; ben sokak dedikodusu ile konuşmam. Doğruları anlatırım. Olaylar şu şekilde gerçekleşiyor:

TFF HABERLERİ: İşte A Milli Takımdaki Stefan Kuntz krizinin perde arkası ve Abdullah Avcı gerçekleri! Selim Soydan açıkladı

"Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, kendisinin göreve getirdiği Kuntz'tan bir oyuncuyu oynatmasını istiyor. Bugüne dek onu hep dinleyen Alman teknik direktör bu sefer bunu yapmıyor ve ikili tartışıyor." dedi.

TFF HABERLERİ: İşte A Milli Takımdaki Stefan Kuntz krizinin perde arkası ve Abdullah Avcı gerçekleri! Selim Soydan açıkladı

KİMSENİN A MİLLİ TAKIMI KEYFİNE GÖRE YÖNETMEYE HAKKI YOK!

Selim Soydan, "Hamit Altıntop o yaşananlardan sonra Kuntz'un altını günden güne oymaya başlıyor. Konuyu TFF yönetimine getiriyor ama kesin bir sonuca bağlayamıyor. İstediği gerçekleşmeyince de işi emrivakiye getirip Abdullah Avcı ile görüşme gerçekleştiriyor. Avcı değerli bir teknik direktör ama kimsenin A Milli Takımı keyfine göre yönetmeye hakkı yok." ifadelerini kullandı.

TFF HABERLERİ: İşte A Milli Takımdaki Stefan Kuntz krizinin perde arkası ve Abdullah Avcı gerçekleri! Selim Soydan açıkladı

"BÖYLE DEĞİŞİKLİK OLMAZ"

Soydan; "Nitekim Hamit Altıntop, Avcı ile anlaşmasına rağmen, başkan Büyükekşi, 'Görev süremizin bitmesine 40 gün kalmışken böyle değişiklik olmaz' diyerek veto ediyor." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

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