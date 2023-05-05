TFF HABERLERİ: İşte A Milli Takım'daki Hamit Altıntop - Stefan Kuntz krizinin perde arkası ve Abdullah Avcı gerçekleri! Selim Soydan açıkladı

KİMSENİN A MİLLİ TAKIMI KEYFİNE GÖRE YÖNETMEYE HAKKI YOK!

Selim Soydan, "Hamit Altıntop o yaşananlardan sonra Kuntz'un altını günden güne oymaya başlıyor. Konuyu TFF yönetimine getiriyor ama kesin bir sonuca bağlayamıyor. İstediği gerçekleşmeyince de işi emrivakiye getirip Abdullah Avcı ile görüşme gerçekleştiriyor. Avcı değerli bir teknik direktör ama kimsenin A Milli Takımı keyfine göre yönetmeye hakkı yok." ifadelerini kullandı.