Stefan Kuntz’la devam

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'la yolların ayrılacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Atatürk Kültür Merkezi'nde İstanbul'un, 2023 Türk Dünyası Gençlik Başkenti unvanını almasına ilişkin düzenlenen törene katılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Stefan Kuntz'la ilgili ortaya atılan iddialar hakkında soruları yanıtladı. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'la yolların ayrılıp, göreve Abdullah Avcı'nın getirileceği iddialarına ilişkin, "Şu anda böyle bir şey söz konusu değil." diyen Mehmet Büyükekşi, "Stefan Kuntz'la yola devam edilecek mi?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.



"OMUZ OMUZA" DESTEK

Mehmet Büyükekşi, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Azerbaycan takımlarıyla dostluk maçları yapması hakkında da görüş bildirdi. Atletico Madrid maçının organizasyonunu kendilerinin yaptığını belirten Büyükekşi, "6 Şubat'taki depremlerden zarar gören vatandaşlarımız için büyük bir destek verildi. Bu da önemli bir destek oldu" dedi.



100. YILDA ÇOK ANLAMLI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, İstanbul'un 2023 Türk Dünyası Gençlik Başkenti olmasının da Cumhuriyetimiz'in 100. yılında çok anlamlı olduğunu söyledi. Büyükekşi, "Cumhuriyetimiz'in 100. yılı, o yüzden İstanbul'un Türk Dünyası Gençlik Başkenti seçilmesi çok anlamlı" değerlendirmesinde bulundu.