Haberler A Milli Futbol Takımı SON DAKİKA! Kuntz'la yollar ayrılıyor mu? TFF'den açıklama geldi

SON DAKİKA! Kuntz'la yollar ayrılıyor mu? TFF'den açıklama geldi

Son dakika haberleri: Stefan Kuntz'un A Milli Takım'la yollarının ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 14:01 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 14:15
SON DAKİKA! Kuntz'la yollar ayrılıyor mu? TFF'den açıklama geldi

A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz'un görevden alınacağı iddiası ortaya atıldı.

Kuntz'un yerine Abdullah Avcı'nın göreve getirileceği öne sürüldü. Avcı'nın yardımcılık görevlerini Burak Yılmaz ve Egemen Korkmaz'ın üstleneceği de iddia edildi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, konuyla ilgili bir açıklama yaparak spekülasyonlara son noktayı koydu.

Büyükekşi "Şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Stefan Kuntz ile yolumuza devam edeceğiz." dedi.

A Milli Takım'ın başına 2021'de geçen Stefan Kuntz ay-yıldızlılarla toplamda 13 maça çıktı. Milliler bu maçtan 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.

Kuntz'la milliler EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan'ı 2-1 yenmiş, ikinci maçta da Hırvatistan'a 2-0 kaybetmişti.

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