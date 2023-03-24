Çağlar destek çağrısı yaptı

İngiltere'de Leicester'de oynayan milli futbolcumuz Çağlar Söğüncü, "Omuz Omuza" kampanyasına destek çağrısı yaptı. 26 yaşındaki stoper, "Ülkemizdeki depremlerden dolayı birçok insan hayatını kaybetti. Sağ kalanlar için lütfen elinizdeki imkanlar doğrultusunda yardımlarınızı bekliyoruz. Her yaptığınız yardım bir fark oluşturur. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim" dedi.
İngiltere'de Leicester'de oynayan milli futbolcumuz Çağlar Söğüncü, "Omuz Omuza" kampanyasına destek çağrısı yaptı. 26 yaşındaki stoper, "Ülkemizdeki depremlerden dolayı birçok insan hayatını kaybetti. Sağ kalanlar için lütfen elinizdeki imkanlar doğrultusunda yardımlarınızı bekliyoruz. Her yaptığınız yardım bir fark oluşturur. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim" dedi.