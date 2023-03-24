Kazanacağız!

A Milli Takım'ın genç forveti Barış Alper Yılmaz, Ermenistan'a gözdağı verdi. Galatasaray'ın 23 yaşındaki hücumcusu Milli Takım'a seçildiği için çok mutlu olduğunu belirtirken, "Okan hocam benden her zaman umutlu, kendisi de söylüyor. Onun verdiği şansları değerlendirdim ve sonucunda buraya çağırıldım. Kadroya çağırıldığımı söyleyince çok mutlu oldu kendisi de. Yanlış olan yerlerimi ona danışıyorum o da ne yapacağımı söylüyor" ifadelerini kullandı. Yılmaz, Galatasaray'daki çıkışını da ekibiyle yaptığı çalışmalara bağladı.

REKABETE HAZIRIM

Ermenistan maçını kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: "Gol atmayı ve attırmayı daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. Ön tarafta oynamayı tabii ki… Buradaki hava çok keyifli. Hocamız da çok olumlu ve pozitif. Onlardan çok şey öğreniyoruz. Ermenistan'la oynayacağımız ilk maça odaklıyız. Teker teker bakıyoruz. Kazanıp Bursa'daki maça geçeceğiz. Hedefimiz ikide iki yapmak. Rekabet olmazsa olmaz. Rekabete her zaman hazırım."