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Milli Takım için flaş iddia! Kuntz dönemi bitti yerine o geliyor

Ay-yıldızlı ekibimizde Alman teknik direktör Stefan Kuntz döneminin bittiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. TFF yönetiminin, Kuntz'un yerine o isimle ön protokol yaptığı dile getirildi. İşte haberin ayrıntıları...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
Milli Takım için flaş iddia! Kuntz dönemi bitti yerine o geliyor

Futbol kamuoyu dün ortaya atılan bir iddiayla sarsıldı. A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Ay-yıldızlı ekibimizdeki performansıyla eleştiri oklarını üzerine çeken Alman teknik adamın görevden alındığı haberlerinin hemen ardından yeni hocanın ismi de ortaya çıktı. Geçen yıl Trabzonspor'u şampiyon yapan ve dün gece bir ödül töreninde "Yılın Teknik Direktörü" seçilen Abdullah Avcı'nın A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olacağı iddia edildi. TFF yönetiminin, usta teknik adamla ilk görüşmeyi yaptığı ve Avcı'nın bir kaç gün içinde resmi imzayı atacağı dile getirildi.

KORKMAZ VE BURAK...

2011-2013 yılları arasında Milli Takım'da görev yapan Abdullah Avcı'nın yardımcılarıyla ilgili de iddialar ortaya atıldı. Ay-yıldızlıların başına geçecek Avcı'nın ekibinde Egemen Korkmaz ve Burak Yılmaz'ın da yer alacağı bildirildi.

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