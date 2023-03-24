Ermenistan yolculuğu bugün

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri'nde yarın Ermenistan'la kozlarını paylaşacağı D Grubu ilk karşılaşması için bugün maratona başlıyor. Ay-Yıldızlılar, bugün başkent Erivan'a hareket edecek. Teknik direktör Kuntz ve bir futbolcu da saat 17.15'te basın toplantısı düzenleyecek.
AMilli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri'nde yarın Ermenistan'la kozlarını paylaşacağı D Grubu ilk karşılaşması için bugün maratona başlıyor. Ay-Yıldızlılar, bugün başkent Erivan'a hareket edecek. Teknik direktör Kuntz ve bir futbolcu da saat 17.15'te basın toplantısı düzenleyecek.