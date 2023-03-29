Tecrübe farkı

Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'te yer almak isteyen Türkiye gruptaki 2. karşılaşmasında Hırvatistan'ı konuk etti. İlk maçta deplasmanda Ermenistan'ı mağlup eden ay-yıldızlıların hedefi bir galibiyet daha alarak puanını 6'ya çıkarmaktı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Dünya Kupası'nı 3. sırada tamamlayan ve bu tip maçları oynamakta bize göre daha tecrübeli olan Hırvatlar kötü başlayıp iyi bitirdi. Kerem, Cengiz ve Hakan ile rakip kaleyi yokladık ancak Livakovic'i aşamadık.

BASİT GOLLER YEDİK

Hırvatlar ilk tehlikeli ataklarında golü buldular. Hızlı hücumda savunmamızın arkasına sarktılar. Mateo Kovacic ayak içiyle skoru 1-0'a getirdi. Devre biterken İsmail Yüksek kolay bir topu kontrol edemedi. Pozisyonun devamında Kovacic kendisinin ve Hırvatların 2. golünü kaydetti. Kalan bölümde Milliler baskılı görünse de Luka Modric önderliğindeki Hırvatistan hata yapmadı. 2. maçımızda evimizde Hırvatlara yenildik. 3 puanda kaldık. Gruptaki 3. karşılaşmamızı 16 Haziran'da deplasmanda Letonya ile oynayacağız.

4'LÜ SİSTEME DÖNÜŞ YAPTI

AY-YILDIZLILARIN hocası Stefan Kuntz, Ermenistan deplasmanında savunma hattını Ozan Kabak, Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü'den kurmuştu. Sağ koridoru Onur Bulut'a sol tarafı ise Ferdi Kadıoğlu'na emanet etmişti. İkinci devre ise 4'lüye dönmüştü. Hırvatistan'a karşı ise direkt 4'lü sistem ile başladı. Ozan Kabak forma giymedi. Savunma hattı Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluştu.

ARDA TURAN'A ÖZEL FORMA

TÜRK futbolunun yetiştirdiği en büyük yıldızlardan olan Arda Turan, A Milli Takım formasını da başarıyla terletmişti. Jübilesini yapan Arda'ya milli formayı 100 defa giyen oyuncular arasında yer aldığı için ödül verildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TFF Başkanı Mehmet Ekşioğlu, Arda'ya özel forma ve plaket takdim ettiler. Arda doğru zamanda, doğru yerde Türk futbolunda yeniden yer alacağını söyledi.

HAKAN ŞOKU

HIRVATİSTAN karşısında şanssız bir sakatlık yaşadık. A Milli Takımımız'ın İtalyan devi İnter'de oynayan maestrosu Hakan Çalhanoğlu, 36. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi. 1-0 yenik durumda olan ay-yıldızlıların o dakikaya kadar en iyi oyuncularından biri olan Çalhanoğlu, bir sakatlık geçirdi. Oyuna devam edemeyen kaptan, 38. dakikada yerini İsmail Yüksek'e bıraktı. Taraftar ise Arda Güler'in oyuna girmesini istiyordu.

ENES ÜNAL ETKİSİZ KALDI

Bu sezon Getafe ile İspanya Ligi'nde müthiş maçlar çıkaran Enes Ünal, Ermenistan karşılaşmasında asist yapmıştı. Stefan Kuntz onu dün yine 11'de kullandı. Başarılı olamadı. 81'de yerini Cenk Tosun'a bıraktı.

KUNTZ'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

A Milli Takım'ın hocası Stefan Kuntz, Hırvatistan maçında rotasyona gitti. Ermenistan'a karşı oynayan Onur Bulut, Ozan Kabak ve Cenk Tosun'un yerinlerine Zeki Çelik, Salih Özcan ve Kerem Aktürkoğlu şans buldu.