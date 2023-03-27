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Gel bakalım Hırvatistan

Elemelere hızlı giren ay-yıldızlılar, yarın Bursa’da 2’de 2 yapmak için sahaya çıkacak Maçın zorluğuna dikkat çeken Kuntz, iyi bir futbolla kazanmak istediklerini ifade etti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Gel bakalım Hırvatistan

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında Ermenistan'ı 2-1 yenen Türkiye, Hırvatistan'ı beklemeye başladı. Ay-yıldızlılar, yarın Bursa'da oynayacağı mücadeleden zaferle ayrılarak 2'de 2 yapmak istiyor. Ermenistan'a karşı etkisiz bir futbol ortaya koyan millilerin, son dakika golüyle Galler'e puan kaybeden Hırvatlar'ı devirmesi için daha iyi oynaması gerekiyor.

1 KEZ MAĞLUP ETTİK

Alınan galibiyetten mutlu olan Teknik Direktör Stefan Kuntz da oyunun önemine dikkat çekti. Hırvatistan sınavının daha zor olacağını belirten Alman hoca, "Ermenistan maçından daha iyi oynamalıyız. Etkili ayakları var, cezayı keserler. Rehavete kapılmayın" dedi. Hırvatistan'la daha önce 10 kez karşılaşan ay-yıldızlılar, 1 kez kazandı. 6 maç berabere biterken, 3 karşılaşmayı Hırvatistan aldı

Taktik değişiyor

Teknik Direktör Stefan Kuntz, Ermenistan karşısına çıktığı üçlü savunma düzenini ikinci yarıda dörtlüye çevirmişti. Alman hoca, Hırvatistan maçında da üçlü savunmayı tercih etmeyecek. İkinci yarıdaki oyundan memnun olan Kuntz, 4-3-3 dizilişiyle oynamayı düşünüyor. Savunmada Merih-Çağlar ikilisine şans vermeyi planlayan Kuntz, orta alanda Salih-Orkun-Hakan üçlüsünü oynatacak. Hücum hattında ise Kerem, Cengiz ve Enes yer alacak. Beklerde yine Ferdi ve Onur olacak

Mert Günok'tan nefis performans

663 gün sonra Ermenistan karşısında ay-yıldızlı formayı giyen Mert Günok, performansıyla beğeni topladı. Kalesinde bir gol gören tecrübeli eldiven, 4 kurtarışa imza attı. Özellikle maçın son anlarında durum 2-1'ken köşeden çıkarttığı top maçın kader anı olarak kayıtlara geçti. Stefan Kuntz'un çok güvendiği Mert, Hırvatistan maçında da kalede olacak. 34 yaşındaki eldiven, ay-yıldızlı ekipteki 23. maçına çıkacak.

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