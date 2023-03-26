A Milli Futbol Takımı Hırvatistan maçı için Bursa'ya geldi!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı Erivan'daki Zvartnots Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçakla saat 01.50'de Bursa Yenişehir Uluslararası Havalimanı'na geldi. A Milli Futbol Takımı daha sonra da otobüsle konaklama yapacağı Nilüfer ilçesindeki otele geçti.
Bursa'da kampa girecek olan A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında 28 Mart Salı günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda Hırvatistan ile karşılaşacak.