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A Milli Futbol Takımı Hırvatistan maçı için Bursa'ya geldi!

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan’ı Orkun ve Kerem'in golleriyle 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan karşılaşması için Bursa'ya geldi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 08:59
A Milli Futbol Takımı Hırvatistan maçı için Bursa'ya geldi!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı Erivan'daki Zvartnots Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçakla saat 01.50'de Bursa Yenişehir Uluslararası Havalimanı'na geldi. A Milli Futbol Takımı daha sonra da otobüsle konaklama yapacağı Nilüfer ilçesindeki otele geçti.

Bursa'da kampa girecek olan A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında 28 Mart Salı günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda Hırvatistan ile karşılaşacak.

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