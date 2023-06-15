A Milli Futbol Takımı'nda Umut Nayir Letonya maçı öncesi konuştu!

"BU FORMA ALTINDA BENİM ŞAHSİ MESELEM ÖNEMLİ DEĞİL"
A Milli Takım formasının her şeyden önemli olduğunu dile getiren Nayir, "Saygısızlık olarak algılamayacaksanız şöyle söyleyebilirim. Milli forma altında buluştuğumuz zaman ben olgusundan çıkıp, biz olgusunu kazanmaya çalışıyoruz. Bu bizim kaybettiğimiz bir ruh olduğunu düşünüyorum. Milli takım formasının her şeyden üstün olduğunu, buraya geldiğimizde takım kimliklerinden çıkıp milli bütünlüğe kavuşmamız gerektiğini düşündüğüm için aslında şahsi kariyerimle ilgili şu an çok bir şey demek istemiyorum. Esasında kendi menajerlerime de söyledim bunu. Bunu samimiyetle söyleyebilirim. Milli kamptan sonra…Ben hiçbir şeyle ilgili konuşmak istemiyorum. Herhangi bir bilgilendirme de yapmayın bana. Kamptan sonra yine değerlendiririz. O yüzden bu forma altında benim şahsi meselem çok önemli değil. Kusura bakmayın" şeklinde konuştu.
"LETONYA FİZİK KALİTESİ YÜKSEK BİR TAKIM"
Letonya takımının fizik kalitesinin yüksek olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, "Letonya ile tarihimizde birçok defa karşılaştık. Fizik kalitesi yüksek olan bir takım. Aslında dünyaya baktığımız zaman birçok takım savunma anlamında kompakt oynamaya başladılar. Daha önce çok fazla pişmanlığını yaşadığımız, puanlar kaybettiğimiz ve şampiyonalara gidemememize neden olan birçok anlar yaşadık. Bizim takım olarak bakış açımız buraya favori olarak geldiysek yüzde 100 konsantrasyon ile çıkıp, bu işin üstesinden gelebilmek. Doğru oyun anlayışıyla sahaya çıkabilirsek bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Daha önce sıkıntı yaşadığımız anlarda genelde belki tırnak içinde hafife almamız, belki o an odaklanamamamız bize problem yarattı. Burak Ağabey'in golüyle beraber buradaki lanet diyebileceğimiz şeyi son maçta kırdığımızı düşünüyorum. Yarın için güzel bir gün olacağını düşünüyorum" diye konuştu.