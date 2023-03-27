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A Milli Futbol Takımı Hırvatistan maçının hazırlıklarını tamamladı!

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında Hırvatistan'ı konuk edecek A Milli Futbol Takımı maçın hazırklıklarını tamamladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 17:58 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 18:07
A Milli Futbol Takımı Hırvatistan maçının hazırlıklarını tamamladı!

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Antrenman ısınma, pas ve koşu çalışmasıyla başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Hırvatistan maçının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Türkiye ile Hırvatistan yarın TSİ 21.45'te Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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