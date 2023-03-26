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A Milli Futbol Takımı Hırvatistan maçının hazırlıklarını Bursa'da sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO2024) Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci karşılaşması olan Hırvatistan maçı hazırlıklarına Bursaspor Özlüce Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 19:46
A Milli Futbol Takımı Hırvatistan maçının hazırlıklarını Bursa'da sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO2024) Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci karşılaşması olan Hırvatistan maçı hazırlıklarına Bursaspor Özlüce Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden ve ardından Bursa'ya gelen A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçının hazırlıklarını aralıksız sürdürdü. Ermenistan maçında forma giyen oyuncular, otelde rejenerasyon çalışması yaparken diğer milli futbolcular teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde Bursaspor Özlüce Tesislerinde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda paslaşma ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam etti. Oyuncular daha sonra çift kale maç yaptı.

İsmail Yüksek: "Turnuvaya galibiyetle başlamak değerlidir"

Milli takım oyuncusu İsmail Yüksek, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Geçen sene profesyonel olarak 1 dönem olmak üzere 6-7 sene amatör olarak Bursa'da top oynadığını ifade eden Yüksek, "Umarım Bursa'nın getirdiği şansla, önümüzdeki Hırvatistan maçını da geride bırakacağız. Turnuvaya, Ermenistan galibiyetiyle başlamış olmamız çok önemli. Ermenistan, bizim ölçümüzde bir takım değil ama turnuvaya galibiyetle başlamak değerlidir. O maçla ilgili analizleri, takım ve bireysel olarak hocalarımızla yaptık. O maçı unutup Hırvatistan maçına odaklandık. Hırvatistan da bireysel ve takım olarak değerli işlere imza attık. Ama biz de kendimize güveniyoruz. Bursa halkının desteğiyle buradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.
Hırvatistan maçında forma giymeyi istediğini ancak buna teknik direktör Kuntz'un karar vereceğini dile getiren Yüksek, "Birçok maça çıktım. O atmosferde, herkes Bursa'nın nasıl olduğunu çok iyi biliyor" diye ifade etti.

Altay Bayındır: "Bursa halkının desteğiyle, maçı galibiyetle kapatmak istiyoruz"

Altay Bayındır da memleketi Bursa'da milli takımla maça çıkacağı için heyecanlı olduğunu belirterek, şu cümleleri kurdu:
"Bursa halkının desteğiyle, maçı galibiyetle kapatmak istiyoruz. Her maç çok önemlidir. Kazanmak her zaman güzeldir. Bu seviyedeki maçlar her zaman zor geçer. Kiminle oynadığının bir önemi yoktur. Biz de bunun bilinciyle sahada elimizden geleni yapacağız. İlk maçta aldığımız sonucu bu maça da yansıtarak Hırvatistan'ı da yeneceğimizi düşünüyorum. Seyircilerimiz de tribünleri dolduracaktır. Güzel bir sonuçla stattan ayrılırız."
Bayındır, Fenerbahçe ile yaptığın sözleşmenin sorulması üzerine ise, "4 yıllık bir sözleşme yaptık. Hep birlikte ne olup biteceğini göreceğiz" dedi.

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