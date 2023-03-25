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ERMENİSTAN TÜRKİYE MAÇI İZLE CANLI | Ermenistan-Türkiye maçı ne zaman? Milli maç saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Takımımız, Euro 2024 elemeleri kapsamında Ermenistan'a konuk oluyor. İspanyol hakem Jose Maria Sanchez'in düdüğüyle başlayacak. Mücadelenin yayın saati, canlı yayın kanalı ve ilk 11'leri merak ediliyor. Peki Ermenistan-Türkiye maçı ne zaman? Milli maç saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 18:39 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 18:46
ERMENİSTAN TÜRKİYE MAÇI İZLE CANLI | Ermenistan-Türkiye maçı ne zaman? Milli maç saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımı'mız, Ermenistan ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ermenistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ERMENİSTAN - TÜRKİYE MAÇI İLK 11'LERİ

Ermenistan: Beglaryan, Haroyan, Voskanyan, Iwu, Spertsyan, Zelaryan, Barseghyan, Hovhannisyan, Briasco, Arutiunian, Tiknizyan

Türkiye: Mert Günok, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Onur Bulut, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Enes Ünal, Cenk Tosun

ERMENİSTAN'A KARŞI 2'DE 2

A Milliler, Ermenistan ile bugüne kadar 2 maç oynadı ve bu maçların ikisinden de galibiyetle ayrılan taraf oldu. Türkiye ve Ermenistan daha önce 2 kez rakip oldu. İki ülke, 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5'inci Grup'ta yer almış; Milliler, her iki maçta da Ermenistan'ı 2-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başarmıştı. Ermenistan o grupta 4 puanla son sırada yer almış, Türkiye ise İspanya ve Bosna Hersek'in ardından 3'üncü sırada kalmıştı.

3'LÜ SAVUNMAYA DÖNÜŞ

UEFA Uluslar Ligi'nde genel olarak 4'lü savunma tercih eden Stefan Kuntz'un Ermenistan karşısında 3'lü savunmaya dönmesi bekleniyor. Antrenmanlarda genel olarak 3'lü diziliş üzerinde duran Alman teknik adam, kanatta görev yapacak isimlerle de özel olarak ilgilendi.

STEFAN KUNTZ İLE 15. KARŞILAŞMA

Türkiye, Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde 14 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda ay-yıldızlılar 9 galibiyet elde ederken, 3 kez de mağlup oldu. 2 müsabaka da berabere sona erdi. Milliler geride kalan 14 mücadelede rakip fileleri 36 kez havalandırıp, kalesinde 16 gol gördü.

JOSE MARIA SANCHEZ DÜDÜK ÇALACAK

Ermenistan ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez yönetecek. Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ile Inigo Prieto yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mario Melero Lopez olacak.

ERMENİSTAN - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ermenistan - Türkiye maçı 25 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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