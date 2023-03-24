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A Milli Futbol Takımı Ermenistan maçının hazırlıklarını tamamladı!

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu'nda ilk maçına Ermenistan karşısında çıkacak olan A Milli Futbol Takımı, maçın hazırlıklarını tamamladı!

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 20:14
A Milli Futbol Takımı Ermenistan maçının hazırlıklarını tamamladı!

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Republican Stadı'nda teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Yağmur altında gerçekleştirilen idman öncesinde futbolcular ve teknik ekip saha ortasında basın mensuplarına görüntü verdi.

Antenman ısınma, pas ve koşu çalışmasıyla başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Ermenistan maçının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Antrenmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ile yönetim kurulu üyeleri izledi.

Stefan Kuntz idmanın ilk bölümünde saha kenarında Hamit Altıntop ile bir süre sohbet etti.

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