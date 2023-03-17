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A Milli Futbol Takımı'mızın rakibi Ermenistan'ın aday kadrosu belli oldu

Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde karşılaşacağı Ermenistan'ın aday kadrosu belli oldu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 14:37
A Milli Futbol Takımı'mızın rakibi Ermenistan'ın aday kadrosu belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk hafta maçında 25 Mart Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Ermenistan'ın aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ukraynalı teknik direktör Oleksandr Petrakov yönetimindeki Ermenistan'ın aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Stanislav Buchnev (Pyunik), Arsen Beglaryan (Urartu), Arman Nersesyan (BKMA Yerevan)

Defans: Varazdat Haroyan (Anorthosis Famagusta), Andre Calisir (Brommapojkarna), Kamo Hovhannisyan (Astana), Nair Tiknizyan (Lokomotiv Moskova), Georgi Harutyunyan (Krasnodar-2), Taron Voskanyan (Alashkert), Zhirayr Margaryan, Erik Piloyan (Urartu), Yerjanik Ghubasaryan (Noah)

Orta saha: Eduard Spertsyan (Krasnodar), Khoren Bayramyan (Rostov), Lucas Zelarayan (Columbus Crew), Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava), Edgar Babayan (Randers), Zhirayr Shaghoyan (CSKA Sofya), Vahan Bichakhchyan (Pogon Szczecin), David Davidyan (Pyunik), Ugochukwu Iwu (Urartu), Karen Muradyan, Artur Serobyan (Ararat)

Forvet: Norberto Briasco Balekian (Boca Juniors), Sargis Adamyan (Köln), Grant-Leon Ranos (Bayern Münih)



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