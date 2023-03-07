Stefan Kuntz'dan Arda Güler itirafı!

KLOPP BANA 'TÜRKİYE'DE SABIR VAR MI?' DİYE SORDU

- Babel ve Rijkaard 'Türk futbolunda her şey var, hiçbir şey tam değil' dedi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

· "Çok zor bir soru! Bu süreçte şunu öğrendim. Her doğruyu her yerde direkt söylememek lazım. O yüzden doğruyu en güzel şekilde ifade etmeye çalışacağım. Benim yaptığım ve yapmak istediğim istatistiksel bilgilerle bu durumu göstermek! Bu şekilde daha net belli oluyor. Türkiye ile Avrupa'nın 5 büyük liginde yaş ortalamalarını, topun oyunda kaldığı süreleri, U21 takımımızın piyasa değerini ve U21 oyuncularımızın Süper Lig'de aldıkları süreleri kıyasladığınızda çoğu konuda Türkiye'nin son sıralarda olduğunu göreceksiniz." Klopp 'Türkiye'de çalışmam, beni kovarlar. Çünkü sabır yok' demişti...